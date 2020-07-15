Российский банкир и венчурный инвестор Сергей Гришин около 12 лет не появлялся в публичном поле. Однако наступившее, по его выражению, «очень интересное время», заставило его «открыться для прессы и общества» в интервью «Известиям».

По мнению Гришина, в отношениях между США и Россией наметились явные позитивные изменения, совпавшие по времени с оживлением инвестиционного климата в нашей стране. Гришин уверен, что многие иностранные инвесторы испытывают сейчас интерес к российским проектам, включая и его самого: «Россия всегда была привлекательна для иностранного капитала. Если будет выгодный проект, то почему бы и нет. С большим удовольствием». Многие предприниматели в США возлагают большие надежды на наметившееся потепление между двумя сверхдержавами, и за подобные настроения их называют в бизнес-сообществе peacekeepers – миротворцами.

Совладелец «Росевробанка» практически уверен, что кризис, вызванный коронавирусом, закончится в ближайшее время, и «к концу текущего года мы будем вспоминать это время как страшный сон». Тем более что власти обеих стран сделали все и даже больше, чтобы помочь своим гражданам, а также друг другу, что особенно отрадно: «Россия и США в этот сложный период передавали друг другу сотни аппаратов ИВЛ, которые помогали спасать человеческие жизни». Впрочем, уже сейчас Сергей Гришин со своими бизнес-партнерами активно инвестирует в российскую экономику: вместе с международным инвестиционным банком Goldman Sachs он запустил проект Malltech по строительству высокотехнологичных торговых моллов и бизнес-центров, а также складских помещений класса А.

Фото: Сергей Аверин, Lenta.ru