Президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор обеспокоен возможной эскалацией кризиса вокруг «ядерной сделки» по Ирану2020-07-25 10:23
Эксперты Люксембургского форума рекомендуют лидерам ведущих мировых держав предпринять все необходимые меры по разрешению кризиса вокруг ядерной программы Ирана
14 июля 2020 года состоялась онлайн-конференция Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы под названием «Новый иранский кризис: прекращение эскалации», посвящённая текущей ситуации вокруг ядерной программы Ирана и угрозам, которую несёт в себе её дальнейшее развитие.
Участники конференции рассматривают в качестве значительной угрозы возможность полного краха «ядерной сделки» – Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, учитывая выход из неё США и заявления иранского руководства о частичном прекращении своих обязательств по Плану, продолжении обогащения урана и создании соответствующей инфраструктуры.
«Кризис ядерной сделки с Ираном угрожает обвальной нуклеаризацией не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире. Поскольку реальное прекращение действия СВПД фактически возвращает обстановку острого кризиса вокруг иранской ядерной программы до состояния, при котором Иран способен создать ядерное оружие в кратчайшие сроки (не более одного года). Иран в настоящее время нарушает одно за другим ограничения и запреты, принятые в рамках СВПД, открыто препятствуя законным операциям МАГАТЭ» – отметил Вячеслав Кантор.
Президент Форума также заявил, что Иран продолжает испытания ракет повышенной дальности и в настоящее время располагает целым комплексом ракетных комплексов, способных поражать и Израиль, и страны всей Европы. Эскалация политической напряженности и насилия на Ближнем Востоке является одним из наиболее опасных региональных кризисов, разрастающихся на фоне противостояния великих мировых держав и трагических последствий пандемии COVID -19.
Участники конференции отметили недопустимость дальнейшей эскалации кризиса и возможного ядерного конфликта на Ближнем Востоке между Ираном и Израилем, а также более масштабной войны с высокой вероятностью вовлечения других государств. Лидеры ведущих мировых держав и руководители международных организаций должны предпринять все необходимые усилия для снижения напряжённости и предотвращения создания Ираном ядерного оружия.
По итогам мероприятия экспертами Люксембургского форума будет подготовлен заключительный документ с основными выводами и рекомендациями, который будет представлен главам государств, официальным лицам и руководителям СБ ООН, МАГАТЭ и в другие международные организации.
Участие в конференции приняли профессор Стэнфордского университета, экс-министр обороны США Уильям Перри; президент Пагуошского движения учёных, ранее высокий представитель ООН по делам разоружения Серхио Дуарте; президент Люксембургского форума Вячеслав Кантор; директор Центра по изучению проблем нераспространения имени Дж.Мартина, профессор Монтерейского института международных исследований (США) Уильям Поттер; председатель Оргкомитета Люксембургского форума, главный научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, ранее начальник 4 ЦНИИ МО РФ Владимир Дворкин; руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик РАН Алексей Арбатов; старший научный сотрудник Центра востоковедения РАН Владимир Сажин; Руководитель Лаборатории «Центр ближневосточных исследований» Ирина Звягельская; почётный профессор факультета политологии Колумбийского университета, доктор наук (США) Роберт Легвольд; старший научный сотрудник Программы по ядерной политике «Фонда Карнеги за международный мир», ранее замсоветника по нацбезопасности, руководитель Отдела по международной безопасности и контролю над вооружениями Миниобороны Израиля Ариэль Левит; советник по вопросам политики в Офисе исполнительного секретаря ОДВЗЯИ, ранее руководитель Департамента МАГАТЭ по контролю и координации политики в области безопасности Тарик Рауф; директор и старший научный сотрудник российско-евразийской программы «Фонда Карнеги за международный мир», ранее офицер национальной разведки по России и Евразии Совета национальной разведки США Юджин Румер; старший научный сотрудник Атлантического совета, ранее директор Московского Центра Карнеги Роберт Нурик; главный научный сотрудник Центра по изучению проблем разоружения, энергетики и экологии МФТИ, профессор Анатолий Дьяков; ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов; зампредседателя Оргкомитета Международного Люксембургского форума, заведующий Сектором военно-политического анализа ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев; вице–президент по науке «Фонда Карнеги за международный мир», доктор наук Джордж Перкович; директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин; руководитель Центра «Европа–Ближний Восток», главный научный сотрудник Института Европы РАН, доктор наук Александр Шумилин; научный сотрудник ИМЭМО РАН Константин Богданов; старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.
Основные задачи Форума:
· Укрепление глобального мира и безопасности путем использования новых подходов и разработки практически ориентированных предложений для политических лидеров по ключевым аспектам ядерного нераспространения и контроля над вооружениями.
Результатами анализа экспертов Люксембургского форума всегда были декларации и обращения к лидерам ведущих государств, в ООН, МАГАТЭ, в другие международные органы с конкретными предложениями и рекомендации по направлениям решения критических ситуаций. Как правило, они встречают живой интерес со стороны своих адресатов, о чём свидетельствуют их регулярные ответы. Члены Наблюдательного совета Форума также формируют ежегодные оценки его работы и ставят актуальные задачи для дальнейшего анализа.
На фото: Президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор
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