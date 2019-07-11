Во вторник, 23 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Молодёжный форум Приволжского федерального округа «iВолга 2.0». Перед тем, как принять участие в торжественной церемонии открытия, Глава региона осмотрел образовательные площадки, пообщался с руководителями смен и участниками из разных регионов страны.

Директор форума Кристина Гнатюк рассказала Дмитрию Азарову, что в этом году форум претерпел серьёзные изменения и именно поэтому получил название «iВолга 2.0»: к примеру, в тренинговые программы смен включены аспекты национальных проектов, благодаря чему участники Форума смогут познакомиться с их ключевыми положениями и предложить идеи по их развитию.

Ещё одним нововведением является смена «Агрополис», посвящённая сельскому хозяйству и фермерству. Руководитель смены Анастасия Денисова – сама в прошлом выпускница «iВолги». Приехав сюда начинающим предпринимателем в 2016 году, она выиграла грант, получила новые знания и знакомства. Сегодня Анастасия – успешный глава крестьянско-фермерского хозяйства, поставляющего продукцию в рестораны и торговые сети.

«Я несколько лет занималась своим делом, но именно победа на Форуме стала тем толчком, который помог выйти на новый уровень», – поделилась Анастасия Денисова.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что история успеха, рассказанная от первого лица, непременно вдохновит форумчан: «Этот опыт будет очень полезен всем участникам, ведь это – конкретный пример того, как Форум помогает реализовать мечту».

Губернатор также пообщался с представителями одного из самых старейших направлений Форума – с участниками и организаторами смены «PROспорт». Во время беседы было озвучено предложение об организации и проведении на территории Самарской области всероссийских соревнований по триатлону – виду спорта, объединяющему плавание, велосипед и бег. Представители смены предложили провести такой «марафон» в Самаре. Дмитрий Азаров поручил рассмотреть вариант проведения его поочередно в Самаре и Тольятти. «Уверен, что активных, энергичных, спортивных людей в регионе много, и вполне возможно, что в двух крупнейших наших городах мы такое соревнование будем проводить. Спасибо, мне это интересно, делаем!», – отметил Глава региона в беседе с участниками смены «PROспорт».

Пообщался Глава региона и с участниками Форума, проживающими в инклюзивном городке. Руководитель направления Алексей Транцев отметил, что в этом году инфраструктура выполнена на хорошем уровне. Форум как и прежде создаёт пространство безграничных возможностей. Также Алексей Транцев рассказал, что на «iВолгу 2.0» приехали люди с ограничениями по здоровью из 17 регионов страны, в том числе стажеры из Чечни и с Дальнего Востока.

Дмитрий Азаров также побывал в лагере смены «Труд крут», объединившей представителей студенческих отрядов. У костра ребята обсудили с Главой региона участие студотрядов в жизни региона и округа, поддержку студенческого движения, а также поделились первыми впечатлениями от Форума. Участники смены из Бузулука рассказали Дмитрию Азарову, что на Форум приехали с проектом, который призван помочь студентам при трудоустройстве. По замыслу авторов, проект должен объединить в единую информационную систему анкеты лучших студентов и вакансии от ведущих предприятий, чтобы облегчить поиск работы молодым людям, а предприятиям – помочь в подборе кадров. Губернатор рассказал, что в Самарской области уже есть подобный проект – «Кадросфера».

«У нас сейчас ведётся работа по созданию такой системы, разработке единой площадки, на которой все работодатели региона, и все, кто готов представить себя на рынке труда, смогут оперативно взаимодействовать. Предлагаю авторам проекта «Кадросфера» приехать к вам на смену, чтобы рассказать, что делается в этом направлении в Самарской области, познакомиться с вашими наработками и что-то взять на вооружение», – сказал Дмитрий Азаров.

«Форум – прекрасная площадка для стартапов. И те проекты, которые будут представляться здесь, которые будут конкурировать между собой, уверен, в процессе смены дополнятся новыми идеями. Это очень часто происходит, когда человек приезжает со своим проектом, а в процессе самой смены, обсуждения, он его дополняет новыми деталями, иногда и меняет его конструкцию и с большей вероятностью претендует на победу, – сказал Дмитрий Азаров. – Форум каждый год набирает авторитет, силу, знания, энергию и я очень рад, что этот форум ПФО проходит именно на Самарской земле. Ребята, которые сюда приехали, прошли очень серьёзный отбор в своих регионах. Это подготовленные люди, многие из них уже профессионалы своего дела, и, пообщавшись здесь, обменявшись опытом, получив новые знания и навыки, они вернутся на свою родную землю с ещё большим желанием сделать много полезных дел для своей родной земли, для нашей великой Родины, для своих соседей, друзей, которые живут в том или ином городе, поселке», – резюмировал Глава региона.