Задержанный по подозрению в получении взятки судья Автозаводского районного суда Тольятти Иван Ежов продолжает работать в своем суде, рассматривая уголовные дела. Об этом TLTgorod сообщил осведомленный сотрудник правоохранительных органов, пожелавший остаться анонимным.

В общем-то, никакого секрета в этом нет: любой желающий, зайдя на сайт Автозаводского районного суда, может убедиться в том, что дела продолжают назначаться и рассматриваться с участием Ежова. Дело в том, что для возбуждения дела в отношении служителя Фемиды требуются санкции Высшей квалификационной коллегии судей РФ и лично главы СК РФ Александра Бастрыкина, на что потребуется определенное время.

Между тем тот же собеседник агентства рассказал о некоторых деталях задержания Ежова. Операция, по всей видимости, проводилась в здании суда, где Ежов будто бы зашел в кабинет “к другу” попить чай. В этот момент в помещение ворвались силовики, Ежов встал, и на стуле, где он сидел, остались лежать 550 тысяч рублей.

Напомним, по предварительной информации, судья требовал с неких лиц 1,1 млн рублей за смягчение приговора и получил первую часть этой суммы. Задержание было произведено в минувшую среду, 13 марта, около 16 часов. Вскоре судью отпустили.

Официальной информации по поводу оперативно-следственных действий в отношении Ежова пока нет.