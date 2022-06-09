В рамках сотрудничества компания выделила финансовые средства Российской экономической школе (РЭШ) на приобретение учебного здания. Корпус специально спроектирован для ведения образовательной деятельности и расположен на территории инновационного центра «Сколково».

В настоящее время РЭШ использует помещение общей площадью 4800 м² в новом здании. Оно включает 13 аудиторий, рассчитанных на 15-110 посадочных мест, компьютерный класс с комплектами мультимедийного оборудования, библиотеку, офисы преподавателей и сотрудников, переговорные и архивные комнаты.

«Впервые за почти 30-летнюю историю у нас появился свой кампус. Обретение собственного дома стало возможно только благодаря щедрой поддержке партнеров и друзей школы. Мы признательны АО «РНГ» за оказанную помощь в исполнении нашей мечты», – отметил ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Как сообщает сайт АО “РНГ” , благотворительная программа по поддержке компанией РЭШ стартовала в сентябре 2020 года. За два года сотрудничества 50 студентов из разных регионов получили гранты на обучение в ведущем вузе страны, еще 103 обучающимся было предоставлено общежитие на льготных условиях, а также были учреждены две именные профессорские позиции.

«РЭШ занимает особое место в научной среде. Вызовы времени требуют грамотного и профессионального подхода, уже много лет вуз выпускает специалистов высочайшего уровня. Уверен, переезд в новое здание придаст импульс для развития экономического образования и будет способствовать новым научным достижениям», – ­­прокомментировал генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.

На данный момент в Российской экономической школе обучается более 500 студентов, к 2025 году РЭШ сможет принимать на 300 студентов больше. Школа запускает полный цикл новых образовательных программ и в сентябре 2022 года откроет собственную PhD-программу по экономике.