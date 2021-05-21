Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) возмущён и шокирован в связи с нападениями на синагоги и осквернением памятника жертвам Холокоста, которые несомненно направлены против еврейских общин Европы в контексте обострения напряжённости на Ближнем Востоке.

«Посягательства на евреев и еврейские объекты всегда мотивированы антисемитизмом, как бы их ни пытались связать с событиями геополитического характера, происходящими на расстоянии 3000 миль от мест, где случаются такие инциденты», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

«Мы вновь наблюдаем распространение лживых и полных ненависти измышлений об Израиле и его праве защищаться от террористических атак ХАМАСа, разжигающих ненависть к евреям и провоцирующих нападения на них в странах Европы», — добавил президент ЕЕК.

Ранее неизвестные забросали камнями окна синагоги в Берлине и сожгли израильский флаг. Аналогичный инцидент с поджогом флага произошёл возле синагоги в Мюнстере. Кроме того, неизвестные подожгли верхушку каменного мемориала разрушенной синагоге в Дюссельдорфе, а в Гельзенкирхене полиция разогнала толпу из 180 человек, которые собрались у местной синагоги и скандировали антисемитские лозунги.

«Мы решительно осуждаем попытки перенести и распространить агрессию, объектом которой сейчас стало еврейское государство, на еврейские общины в Европе. Мы призываем правоохранительные органы Германии и всей Европы в это сложное время обострения напряжённости обеспечить необходимую защиту нашим общинам и проводить бескомпромиссную политику нулевой толерантности к лицам, разжигающим ненависть», — подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.

«Мы искренне надеемся и молимся о том, чтобы в Израиле как можно скорее прекратились вооружённые нападения, и чтобы израильтяне и палестинцы смогли поскорее вернуться к нормальной, мирной жизни и были защищены от сеющих хаос террористических организаций», — заявил в заключение президент ЕЕК.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Европейского еврейского конгресса