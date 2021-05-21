Вячеслав Моше Кантор о росте атак на синагоги в Германии: «Посягательства на евреев и их объекты всегда мотивированы антисемитизмом»2021-05-23 21:00
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) возмущён и шокирован в связи с нападениями на синагоги и осквернением памятника жертвам Холокоста, которые несомненно направлены против еврейских общин Европы в контексте обострения напряжённости на Ближнем Востоке.
«Посягательства на евреев и еврейские объекты всегда мотивированы антисемитизмом, как бы их ни пытались связать с событиями геополитического характера, происходящими на расстоянии 3000 миль от мест, где случаются такие инциденты», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
«Мы вновь наблюдаем распространение лживых и полных ненависти измышлений об Израиле и его праве защищаться от террористических атак ХАМАСа, разжигающих ненависть к евреям и провоцирующих нападения на них в странах Европы», — добавил президент ЕЕК.
Ранее неизвестные забросали камнями окна синагоги в Берлине и сожгли израильский флаг. Аналогичный инцидент с поджогом флага произошёл возле синагоги в Мюнстере. Кроме того, неизвестные подожгли верхушку каменного мемориала разрушенной синагоге в Дюссельдорфе, а в Гельзенкирхене полиция разогнала толпу из 180 человек, которые собрались у местной синагоги и скандировали антисемитские лозунги.
«Мы искренне надеемся и молимся о том, чтобы в Израиле как можно скорее прекратились вооружённые нападения, и чтобы израильтяне и палестинцы смогли поскорее вернуться к нормальной, мирной жизни и были защищены от сеющих хаос террористических организаций», — заявил в заключение президент ЕЕК.
На фото: Вячеслав Моше Кантор
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