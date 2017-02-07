«Масшаб нынешних проблем Росреестра несопоставим с тем, что ждет госструктуру в январе 2018 года. Как известно, со следующего года вступает в силу запрет на сделки с земельными участками, не имеющими официальных границ. При этом по состоянию на конец 2016 г. в ГКН были внесены сведения о границах только о половине земельных участков России. С большой долей уверенности можно сказать, что уже через несколько месяцев Росреестр с его нынешним менеджментом ждет настоящий коллапс», – к такому выводу приходит доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский в своей статье «К чему приведет чехарда в Росреестре?», опубликованной вчера в «Новых известиях».

Как сообщает Независимая газета , прежде всего речь идет о создании единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). К 1 января 2017 года согласно Федеральному закону от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» Росреестр должен был объединить базы данных Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) в Единой государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Однако сроки были сорваны, о чем неоднократно писали СМИ, например, «Труд» (18.01.17), и тему прокомментировал даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, высказавшись в духе, что высшему руководству страны ситуация известна.

Дело в том, что ситуация является острой не только в административно-экономическом, но в социальном плане.

Никита Кричевский пишет, что «электронный ресурс упорно не желает предоставлять информацию по целому ряду российских регионов, среди которых – Астраханская, Брянская, Нижегородская области, Республики Башкортостан, Дагестан и другие. На месте тамошних жителей я бы насторожился: мало ли какие «новости» с их имущественными правами могут появиться, когда «ларчик откроется».

«По заявлению чиновников Росреестра ничего страшного нет в том, что данные по 1% объектов из 318 млн., входящих в ЕГРН могут быть утеряны. Только затронет это по самым скромным подсчетам более 3 млн. человек. Хорошая новость в предвыборный год», – констатирует экономист.

Из статьи Кричевского получается, что корень проблем может быть в кадровой чехарде, которую эксперт видит в ведомстве при нынешнем руководителе – Виктории Абрамченко. Точнее – в персоналиях, к которым могут возникнуть вопросы. Начинает Кричевский с самого руководителя ведомства: «Со стороны множества СМИ звучат голоса «экспертов» от агентств недвижимости в защиту госпожи Абрамченко. Дескать, что можно сделать за 3 месяца, не будучи специалистом? Напомним, что не 3 месяца, а почти полгода, и в 2011-2012 гг. она являлась заместителем руководителя Росреестра, где курировала вопросы гармонизации и верификации данных, являющихся ключевыми в запуске ЕГРН. Работала она в тесной связке со сбежавшим из России г-ном Сапельниковым, растратившим средства, как раз выданные на разработку и подготовку ЕГРН”, – пишет экономист.

Немаловажным для него фактом представляется, видимо, то, что Виктория Абрамченко является одновременно заглавы Минэкономразвития и главой Росреестра.

“Получается, что г-жа Абрамченко курирует саму себя, а министр и правительство упорно не хотят замечать присутствующий, по моему мнению, конфликт интересов”, – считает Кричевский.

“Возможно, эта ситуация и сделала возможной кадровую чехарду, охватившую ведомство с приходом г-жи Абрамченко. Один из ярких примеров – требующая повышенного внимания Московская область, где не так давно был уволен руководитель Управления Росреестра по Московской области (МО) Сергей Богданов. Его обязанности ныне исполняет генерал-майор упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Владимир Шемякин, ни дня не проработавший в системе регистрации прав на недвижимое имущество. Прямо как в советские времена: не справился с сельским хозяйством – «бросим» на культуру.

Стоит задуматься, а что же происходит с кадровой политикой нового руководителя Росреестра? СМИ намекают на немалую роль начальника управления государственной службы и кадровой политики Росреестра г-на Павливкера, небезызвестного персонажа, вышедшего из структур МВД? Намеки на причины его увольнения из полиции в открытых источниках туманны, но неприятны. Затем у этого кадровика были Минприроды и Минсельхоз. В первом ведомстве – вот совпадение – работал нынешний руководитель Управления РР по г. Москва г-н Майданов, к работе которого было множество вопросов, и в отношении которого выносились взыскания по служебной линии. А в Минсельхозе, к слову, трудилась г-жа Абрамченко.

“Правоохранительный” подход к кадрам бросается в глаза, например, с приходом генерал-майора Шемякина в Управление РР по Московской области. Больше это похоже на “зачистку”: увольняются начальники управлений, руководители отделов, профильные специалисты. Вместо них назначаются люди, ранее изгнанные из Росреестра и других органов, как бы сегодня сказали, «в связи с утратой доверия». Достаточно примера с заместителем Шемякина, им стал бывший подполковник подмосковного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрей Позднышев, уволенный из полиции после подозрений в махинациях с земельными участками”, – отмечает Кричевский.

Нужно отметить, что СМИ, также обратившиеся к теме Росреестра, приводят почти неправдоподобную историю с главой Управления Росреестра по Санкт-Петербургу Владимиром Корелиным.

“В конце прошлого года в Минэкономразвития, в соответствии с поручением министра, на заседании комиссии были рассмотрены материалы проверки, проведенной Минэком в отношении Корелина», – сообщил, например, вчера «Мосмонитор». По данным издания, «комиссия установила, что сведения о доходах и расходах им были представлены неполными и недостоверными, он не соблюдал требования об урегулировании конфликтов интересов, и вообще выполнял “иную оплачиваемую работу” о которой не сообщал в установленном порядке».

«За эти нарушения полагается ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия. Однако глава Росреестра Абрамченко, по представлению главного кадровика Росреестра Павливкера …ходатайствует перед министром о наложении на Корелина выговора, – отмечает «Мосмонитор». – Вот так. Сам Улюкаев был взят под стражу, а Корелин – отделался выговором. Которого он, кстати, тоже в реальности не получит: выговор не может быть применен, в связи с истечением срока применения взыскания. Уж не потому ли, что проверку всячески затягивали?”