Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор призвал парламент Португалии сохранить дух закона о гражданстве сефардов2020-07-15 16:39
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор направил письмо в адрес Председателя Ассамблеи (парламента) Португалии, Эдуарду Ферру Родригеша, касательно грядущих изменений в закон о предоставлении евреям-сефардам португальского гражданства.
В своём письме главе парламента Португалии Вячеслав Моше Кантор призывает его обратить внимание на то, чтобы поправки к закону не нанесли ему ущерб и сохранили замысел и дух исходного документа.
«Я настоятельно прошу Вас ограничиться устранением административных недостатков в реализации этого исторического закона, не упуская из виду и не ставя под угрозу то, что крайне важно: открытие реального и достижимого пути к гражданству Португальской Республики для потомков преследуемых в прошлом португальских сефардских евреев, – пишет Вячеслав Моше Кантор. – Этот акт терпимости и примирения сегодня столь же актуален, символичен и так же вдохновляет другие страны, как и пять лет назад, когда он был утверждён».
В последние годы заметно увеличилось число заявлений на предоставление португальского гражданства от евреев-сефардов. В португальском парламенте отдельные представители в ответ на это стали искать способы ограничить их количество, в том числе предлагая, чтобы заявители были обязаны проживать в Португалии или иметь «действующую связь» с португальской нацией.
«Многие из предложенных поправок к закону умаляют то, что было уникальным по своей мудрости и щедрости, – говорит президент ЕЕК. – Мудрость этого закона состоит в том, что он демонстрирует готовность Португалии сделать уроки истории основой для примирения. А щедрость – в том, что он показывает, что в эпоху национализма и нетерпимости есть страны, которые готовы поделиться самым ценным – их национальной общностью, – чтобы сделать это примирение живой реальностью».
«Португалию справедливо хвалят по всему миру за это законодательство – как евреи, так и неевреи. Как еврейский лидер я часто слышу об этом, а также о том, как резко это контрастирует с растущей в Европе и за её пределами волной антисемитизма», – добавил Вячеслав Моше Кантор.
Вячеслав Моше Кантор также выразил озабоченность тем, что в Португалии раздаются голоса, использующие сомнительные обвинения в ходе дебатов по поводу поправок к закону.
«Мы знаем, что подавляющее большинство людей осуждают вместе с нами попытки вызвать противодействие закону путём недостойных комментариев о его «коммерциализации», – продолжил президент ЕЕК. – И я призываю португальцев не попадаться в ловушку антисемитских стереотипов и старых предрассудков».
«Между португальцами и евреями существуют давние исторические связи. Кроме того, миллионы людей в Португалии имеют общих предков и наследие. Я знаю, что благодаря этому закону и закону о признании Дня памяти жертв инквизиции создан новый мост, дающий нам надежду на воссоединение наших народов после многих веков, и я верю, что наши отношения будут только укрепляться с годами», – выразил надежду Вячеслав Моше Кантор.
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