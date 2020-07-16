Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор направил письмо в адрес Председателя Ассамблеи (парламента) Португалии, Эдуарду Ферру Родригеша, касательно грядущих изменений в закон о предоставлении евреям-сефардам португальского гражданства.

В своём письме главе парламента Португалии Вячеслав Моше Кантор призывает его обратить внимание на то, чтобы поправки к закону не нанесли ему ущерб и сохранили замысел и дух исходного документа.

«Я настоятельно прошу Вас ограничиться устранением административных недостатков в реализации этого исторического закона, не упуская из виду и не ставя под угрозу то, что крайне важно: открытие реального и достижимого пути к гражданству Португальской Республики для потомков преследуемых в прошлом португальских сефардских евреев, – пишет Вячеслав Моше Кантор. – Этот акт терпимости и примирения сегодня столь же актуален, символичен и так же вдохновляет другие страны, как и пять лет назад, когда он был утверждён».

В последние годы заметно увеличилось число заявлений на предоставление португальского гражданства от евреев-сефардов. В португальском парламенте отдельные представители в ответ на это стали искать способы ограничить их количество, в том числе предлагая, чтобы заявители были обязаны проживать в Португалии или иметь «действующую связь» с португальской нацией.

«Многие из предложенных поправок к закону умаляют то, что было уникальным по своей мудрости и щедрости, – говорит президент ЕЕК. – Мудрость этого закона состоит в том, что он демонстрирует готовность Португалии сделать уроки истории основой для примирения. А щедрость – в том, что он показывает, что в эпоху национализма и нетерпимости есть страны, которые готовы поделиться самым ценным – их национальной общностью, – чтобы сделать это примирение живой реальностью».

«Португалию справедливо хвалят по всему миру за это законодательство – как евреи, так и неевреи. Как еврейский лидер я часто слышу об этом, а также о том, как резко это контрастирует с растущей в Европе и за её пределами волной антисемитизма», – добавил Вячеслав Моше Кантор.

Вячеслав Моше Кантор также выразил озабоченность тем, что в Португалии раздаются голоса, использующие сомнительные обвинения в ходе дебатов по поводу поправок к закону.

«Мы знаем, что подавляющее большинство людей осуждают вместе с нами попытки вызвать противодействие закону путём недостойных комментариев о его «коммерциализации», – продолжил президент ЕЕК. – И я призываю португальцев не попадаться в ловушку антисемитских стереотипов и старых предрассудков».

«Между португальцами и евреями существуют давние исторические связи. Кроме того, миллионы людей в Португалии имеют общих предков и наследие. Я знаю, что благодаря этому закону и закону о признании Дня памяти жертв инквизиции создан новый мост, дающий нам надежду на воссоединение наших народов после многих веков, и я верю, что наши отношения будут только укрепляться с годами», – выразил надежду Вячеслав Моше Кантор.

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Президент Люксембургского форума Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба Международного Люксембургского форума