Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с Вячеславом Моше Кантором приветствует решение парламента Германии признать движение «Бойкот, изоляция и санкции» (Boycott, Divestment and Sanctions – BDS) антисемитским.

Решение было принято Бундестагом 17 мая. Таким образом Германия стала первой страной Европейского союза, объявившей движение BDS антисемитской организацией. ЕЕК поддержал это решение и призывает правительственные органы не оказывать финансового содействия ни одной организации, которая поддерживает BDS или ставит под вопрос право Израиля на существование.

В петиции, которую ЕЕК направил в Бундестаг, говорится, что кампания BDS с призывами помечать произведённые в Израиле товары наклейками «Не покупайте!», напоминает бойкот еврейских предприятий эпохи нацизма, известный под названием «Judenboykott», который проводился под лозунгом «Не покупайте у евреев».

В документе также сказано, что «аргументация и методы движения BDS являются антисемитскими», и содержится призыв не финансировать какие-либо организации, которые оспаривают право Израиля на существование, призывают к бойкоту Израиля или активно поддерживают BDS.

«Это очень важное и долгожданное решение, которое отражает реальное положение вещей, что движение BDS носит антисемитский характер, – заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – BDS в своей деятельности прикрывается гуманитарными проблемами, но на деле это лишь ещё одна организация, разжигающая ненависть, цель которой – разрушить государство Израиль».

«BDS – это антисемитское движение, поскольку оно в равной степени направлено против евреев, еврейской общины и права евреев на самоопределение на родине своих предков. Мы надеемся, что парламенты других европейских стран последуют примеру Бундестага и примут решение признать BDS антисемитским движением».

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор

Источник: Пресс-служба ЕЕК