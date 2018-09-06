Центр по безопасности и противодействию кризисам (Security and Crisis Center, SACC) Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) подготовил видеокурс, посвящённый подготовке и противодействию кризисным ситуациям. Курс из десяти информационно-обучающих видеороликов объединён общим названием «Программа информирования по вопросам безопасности» (#TogetherWeAreSafer). Главная цель проекта – информирование общественности о новых современных угрозах и инструктаж по действиям в кризисных ситуациях.

Центр по безопасности ЕЕК изначально был основан для обеспечения безопасности еврейских общин, однако в настоящее время эксперты Центра консультируют также правительства многих европейских государств, спасателей и силовые структуры.

«Наш мир становится всё более и более сложным: наряду с постоянно растущими возможностями появляются и новые угрозы, – пояснил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Хотя власти активно работают над снижением рисков, ключевым фактором усиления нашей общей безопасности остаётся просвещение и повышение осведомлённости о правильных действиях перед лицом возможных опасностей».

«Программа информирования по вопросам безопасности», разработанная экспертами Центра, предлагает доступные и информативные материалы для подготовки людей всех возрастов в любой точке мира к чрезвычайным и кризисным ситуациям. Каждый ролик программы длится около минуты, однако содержит всю необходимую информацию. Среди тем роликов – как опознать подозрительное поведение или объект, как предотвратить похищение человека, как защитить свои персональные данные и выявить фальшивые профили радикалов в социальных сетях. Первый материал из серии был выложен 6 сентября на сайте SACC и в соцсетях, последующие ролики будут выкладываться каждые три недели.

«В регионах, которые пережили террористические акты, понимают, что образование и осведомлённость в вопросах безопасности спасают жизни, – заявил главный исполнительный директор SACC и эксперт по вопросам безопасности Офир Ревах. – Наша способность минимизировать число жертв в чрезвычайных ситуациях напрямую зависит от понимания со стороны гражданских лиц.

Жизненно важно то, что богатый опыт и знания экспертов в области безопасности и управления кризисными ситуациями теперь доступны каждому».

Первый образовательный ролик можно посмотреть на сайте SACC и в социальных сетях:

SACC: https://sacc-ejc.org/security-awareness/

You Tube: https://www.youtube.com/watch?v=Bo5RLMEmttI

Twitter: @eurojewcong https://twitter.com/eurojewcong

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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president ) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.