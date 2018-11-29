Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор и эксперты ЕЕК представили руководству Австрии в лице президента Александра Ван де Беллена и канцлера Себастьяна Курца свои предложения по борьбе с антисемитизмом. Доклад был сделан на конференции «Европа вне антисемитизма и антисионизма – обеспечение безопасности еврейской жизни в Европе», прошедшей в Вене в рамках председательства Австрии в Европейском совете.

«Каталог мер по борьбе с антисемитизмом», составленный по инициативе Президента ЕЕК Вячеслава Моше Кантора, является результатом активной совместной работы ведущих учёных из университетов Вены, Тель-Авива и Нью-Йорка. В каталог включены конкретные меры, в том числе законодательные, по борьбе с этой формой нетерпимости и адресованы как правительствам, так и общественным и частным организациям, а также религиозным общинам и всем тем, кто борется с разжиганием ненависти и нетерпимости в информационном пространстве и интернете.

Среди предложенных экспертами мер – рекомендации принять рабочее определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом в память о Холокосте (IHRA) и одобренное Европарламентом в 2017 году. Кроме того, каталог предлагает осудить антисемитизм, одобренный на государственном уровне в ряде стран, и назначить спецпредставителей по борьбе с антисемитизмом.

«Сейчас на улицах европейских городов людей вновь могут убить только за то, что они евреи. Мы вернулись к еврейским гетто и еврейскому Исходу, – заявил Вячеслав Моше Кантор в ходе своего выступления на конференции в Вене. – Еврейские общины Европы всё больше обеспокоены проблемой своей безопасности и с пессимизмом смотрят в будущее».

Эксперты ЕЕК возлагают главную ответственность за безопасность еврейских общин на правительственные и правоохранительные органы европейских стран. Обязательство Совета Евросоюза увеличить финансовую поддержку и оперативные возможности для обеспечения защиты еврейских общин, по их мнению, является хорошим сигналом того, что к угрозам радикалов стали относиться серьёзно.