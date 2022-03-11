Практика выездных мероприятий по заснеженным дворовым территориям дала хорошие результаты. Обсуждение вопросов на местах – это возможность лучше понять причины возникающих проблем. Депутаты посетили пять внутригородских районов, пришло время взять паузу и разобраться в увиденном.

Сегодня на заседании думского комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии были приглашены все заинтересованные стороны: представители управляющих компаний, администраций внутригородских районов, надзорных органов. «Мы хотим еще раз поблагодарить всех за содействие в организации выездных мероприятий. Отрадно видеть, что районы четко знают, в чьем управлении находится каждый дом, а сами управляющие компании оперативно реагируют на замечания Государственной жилищной инспекции. Это для них очень хороший стимул. Хотя, конечно, цель наших выездов и сегодняшней встречи – не наказать ту или иную УК, а организовать работу и ликвидировать системные ошибки», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Данил Морозов.

Оценивая ситуацию в целом по городу, руководитель департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин отметил, что причин неудовлетворительной уборки самарских улиц несколько. Во-первых, коронавирусная инфекция вывела из строя часть сотрудников подрядных организаций. Во-вторых, несмотря на закупку новой всесезонной техники, остается потребность в дальнейшем пополнении парка спецтехники и ремонте существующих машин. В-третьих, автомобилисты не всегда соблюдают требования знаков, ограничивающих парковку в то или иное время.

Работа по установке знаков, ограничивающих возможности парковки в зависимости от дня и времени суток, будет продолжена. В планах этого года обозначено 34 улицы. А к уборке машин, которые не только мешают расчистке улиц, но и нарушают правила парковки, подключатся сотрудники Госавтоинспекции.

Что касается управляющих компаний, спикеры сошлись во мнении, что ряд проблем можно было бы снять, если каждая из них была полностью укомплектована необходимой техникой и сотрудниками. Представители УК отрицать этот факт не стали. В свою очередь член Общественной палаты Самарской области, генеральный директор Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Саморегулируемая организация «Поволжский межрегиональный центр регулирования деятельности в сфере ЖКХ» Игорь Косилов жестко отмел все приводимые причины срыва работ управдомами: «Приходя на рынок коммунальных услуг, управляющая компания должна понимать риски, с которыми может столкнуться. Поэтому изначально руководство УК должно четко сорганизовать весь процесс. Если нет своей техники – нужен договор со сторонней организацией, но опять же – не когда будет удобно последней, а когда это нужно жителям. Кроме того, УК должны плотно работать с жителями и быть с ними на одной стороне, предлагая компромиссные варианты очистки двора. Тогда и машин-подснежников, например, не останется».

«Если говорить о дворах, мне бы хотелось обозначить два самых принципиальных момента, — прокомментировал председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев. – В первую очередь я считаю недопустимым отсутствие у управляющей компании собственной техники. Кроме того, давайте уважать тех, кто живет с нами рядом. Покупка автомобиля – это ответственность и за его содержание, и за обслуживание. Поэтому водители должны заранее позаботиться о наличии места и возможности для парковки, а не бросать машины на прилегающей к дому территории до наступления весны. Что касается управляющих компаний, конечно, мы понимаем, что они, как и любой бизнес, создаются для получения прибыли. Но для бизнеса есть понятие социальной ответственности. Мне бы хотелось, чтобы оно стало приоритетным».

Для информации

Зоны ответственности за уборку снега распределены следующим образом:

магистральные улицы и дороги – департамент городского хозяйства и экологии;

внутриквартальные проезды – администрации внутригородских районов;

внутридворовые проезды и прилегающие к дому территории – управляющие компании и администрации внутригородских районов.

Дума городского округа Самара