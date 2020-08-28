На телеканале RTVI вышла премьера документального фильма о событиях в Башкортостане.

Шихан Куштау недалеко от Стерлитамака станет памятником природы: по крайней мере, так пообещали местные власти. Это настоящая победа для жителей Башкирии, которые несколько недель боролись за сохранение горы.

О том, как активистам удалось отстоять шихан и почему то, что там произошло, важно не только для Башкирии, но и для всей России, — в новом фильме-расследовании Сергея Шнурова «Победа под Куштау».

Всего за два дня специальный корреспондент телеканала RTVI Сергей Морозов стал свидетелем столкновений активистов с ОМОН, ЧОП и работниками завода БСК, нападений на лагерь митингующих (в котором принял участие глава одного из районов республики), а также выступлений перед активистами, под проливным дождем, главы Республики Радия Хабирова.

Генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров: “За два дня в Башкирии мы увидели то, что в новой России происходит крайне редко. Горстка активистов-экологов вышла, чтобы спасти небольшую гору, о которой до этого в стране мало кто слышал. Против них были все: мощный бизнес, государство, пресса, силовики. Но они дрались за эту гору так, будто она им дороже жизни. В нашем новом фильме мы постарались дать возможность высказаться каждой стороне конфликта. У нас нет цели сказать, что эти правы, а эти виноваты. Нет, мы не судьи. Наша цель рассказать об этой ситуации и конфликте зрителю. Рассказать о том, что ему предшествовало, о том, как в мире решается вопрос на подобных предприятиях и месторождениях, а главное – обратить ваше внимание, что на самом деле на горе Куштау произошло что-то более важное, не для Башкирии – для всей России”.

В фильме были даны комментарии: заместителя генерального директора БСК Рустема Басырова; геолога, доктора химических наук Исхака Фархутдинова; экономиста Всеволода Спивака; автора учебника по органической химии Марса Сафарова, а также защитников горы Куштау и работников завода БСК.

Новый документальный фильм телеканала RTVI и Сергея Шнурова уже доступен для просмотра на YouTube-канале RTVI.