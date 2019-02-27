Как сообщает РБК , Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка сохранит за собой квоты на вылов минтая и сельди, которые раньше принадлежали предприятию украинского бизнесмена Дмитрия Дремлюги. На изъятии этих квот настаивала ФАС.

1 марта, Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между Федеральной антимонопольной службой и АО «ДМП-РМ» входящей в Русскую рыбопромышленную компанию (РРК) Глеба Франка. Подписание мирового соглашения означает, что ДМП-РМ сохранит за собой ранее выданные лимиты на на вылов 61 тыс. т минтая и 12 тыс. т сельди в год.

АО ДМП-РМ с весны 2017 года судилась с ФАС и оспаривала в суде заключение, согласно которому компания находилась под контролем иностранного инвестора до получения прав на вылов рыбы. Российское законодательство запрещает иностранцам контролировать свыше 50% рыбодобытчика без специального разрешения правительственной комиссии.

По данным ФАС, основным бенефициаром холдинга «Дальморепродукт», к которому до марта 2017 года относилась ДМП-РМ, был Дмитрий Дремлюга у которого двойное гражданство — России и Украины. Закон нарушили еще пять компаний, подконтрольных Дремлюге. В феврале Росрыболовство начало в принудительном порядке расторгать с ними договоры на закрепление квот на добычу рыбы.

ДМП-РМ выиграла судебный спор с ФАС в двух инстанциях. Но в сентябре 2018 года кассационный суд отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на новое рассмотрение. С марта 2017 года основным владельцем ДМП-РМ стала Русская рыбопромышленная компания, крупнейший в стране добытчик минтая. По собственным данным, в 2018 году она выловила около 240 тыс. т минтая. Сейчас единственный владелец компании — Глеб Франк, зять Геннадия Тимченко.

Стоит отметить, что в феврале 2019 года ФАС и ДМП-РМ договорились заключить мировое соглашение, согласно которому квоты остаются за компанией.

В Русской рыбопромышленной компании мировое соглашение не прокомментировали, сославшись на то, что соответствующее решение суда еще не опубликовано.

«Я надеюсь, что прокуратура обжалует судебное решение и попытка ФАС создать особые условия для Русской рыбопромышленной компании не увенчается успехом», — прокомментировал ситуацию для РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.