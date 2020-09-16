«Нам говорят, вы не верите немецким специалистам Бундесвера? Как такое может быть? Эти выводы подтверждены французами и шведами. Загадочная история», — отметил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сергей Лавров в интервью RTVI и подробно прокомментировал отравление Алексея Навального. По словам Лаврова, «западные партнеры перешли все рамки разумного» и вынуждают Россию сознаться в отравлении Навального.

Стоит отметить, что на 15 сентября, был запланирован визит Сергея Лаврова в Берлин для встречи с немецким коллегой Хайко Маасом, однако российский МИД сообщил об отмене визита из-за изменений в графике Мааса.

Также в интервью Лавров дал оценку публикации немецкого издания Zeit о том, что Навальный спасся «благодаря цепочке счастливых случайностей» — пилот оперативно посадил лайнер, а на взлетной полосе дежурила «скорая».

«Какое же это счастливое стечение? Во-первых, то, что пилот посадил самолет немедленно. Во-вторых, то, что у трапа самолета дежурила уже „скорая“ помощь. И в-третьих, то, что врачи немедленно приступили к выполнению своего профессионального долга. И вот это абсолютно безупречное поведение и пилота, и врачей, и Скорой помощи подается как счастливое случайное стечение обстоятельств. То есть нам даже отказывают в том, что мы люди, понимаете? И это ведь глубоко сидит в головах тех, кто такие вещи сочиняет», — заявил Лавров.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который экстренно сел в Омске. Его привезли в токсикологическую реанимацию местной больницы. Омские врачи утверждали, что не нашли следов яда, и объяснили состояние оппозиционера нарушением обмена веществ.

Через несколько дней Навального отправили в берлинскую больницу Charite. В начале сентября власти Германии заявили об отравлении российского оппозиционера ядом из группы «Новичок». Власти России называют обвинения в причастности к покушению голословными и отрицают факт отравления.