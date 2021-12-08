Учителя из 60 школ Самары приняли участие в вебинаре по формированию «гибких навыков» в рамках пятого сезона программы «ЛюбиДелай». На мероприятии обсуждалось развитии личностных качеств, которые включают в себя понимание своих сильных сторон, целеполагание, планирование своей деятельности, распределение времени и ресурсов для решения важных задач.

Напомним, программа «ЛюбиДелай» помогает педагогам и школьникам получать навыки и знания, необходимые для достижения успеха в современном мире. Она реализуется компанией Smart Course при поддержке Фонда Арконик и Центра Развития Образования г.о. Самара.

На вебинаре, прошедшем в онлайн-формате, педагоги не просто обсудили нужность гибких навыков в самых разных ситуациях, но и получили от разработчиков методические материалы и практические рекомендации, в том числе инструменты для работы с подростками онлайн.

От осознанного выбора профессии к гораздо более широким навыкам адаптации в постоянно меняющемся мире – такова эволюция программы «ЛюбиДелай». В ситуации, когда мир быстро меняется, гибкие навыки жизненно необходимы и старшеклассникам, и самим педагогам, поэтому в этом сезоне учебный план дополнили новые инструменты.

Обновленная версия «ЛюбиДелай» специально разрабатывалась так, чтобы занятия можно было проводить и офлайн, и онлайн. Требования времени учтены и в содержании программы. Учителя-предметники, классные руководители и школьные психологи получают информацию о том, как работать с подростками на уже знакомых онлайн-платформах, на что обращать внимание, общаясь с ребятами удаленно.

«Считаю очень важным, что программа легко адаптируется к дистанционному формату. Это позволяет проводить занятия с учетом эпидемиологической обстановки. В итоге педагоги и школьные психологи получают реальные инструменты для действенной помощи ученикам, могут адаптировать их к переменам, которые готовит современный мир», – отметила Светлана Апасова, к. п. н., заместитель директора по научно-методической и проектной деятельности МБОУ ОДПО «Центр развития образования» г. о. Самара.

В текущем учебном году бесплатная для учителей и школьников программа «ЛюбиДелай» охватывает более 3 500 старшеклассников Самары. Гибкие метапредметные навыки помогут ребятам не только сделать осознанный выбор профессии и подготовиться к требованиям будущих работодателей, но и более уверенно решать любые жизненные задачи в меняющемся мире.