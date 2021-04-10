Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в поселке Репино Санкт-Петербурга и передал лекарства для пациентов учреждения.

Ранее в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, находящийся на территории петербургского Водоканала в Репино, доставили второго в этом году пациента – детеныша серого тюленя. Пока животное находится в очень тяжелом состоянии. Его обнаружили на южном берегу Финского залива жители поселка Лебяжье Ленинградской области. Специалисты диагностировали у тюлененка переохлаждение и сильное истощение. После оказания первой медицинской помощи детеныша поместили в индивидуальный карантинный бокс. Специалисты «Фонда друзей балтийской нерпы» предприняли все возможные меры для спасения тюлененка, у которого держалась высокая температура – выше 40 градусов. Сейчас ему назначен курс антибиотиков.

Михаил Романов навестил пациента, принял участие в его кормлении и передал лекарства для всех подопечных Центра.

- Центр выполняет очень важную функцию для сохранения уникальной морской фауны Финского залива. Каждую весну петербуржцы находят потерявших дорогу тюленей. Помощь животным и возвращение их в естественную среду обитания – важное и благородное дело. Финский залив остается домом для миллионов птиц, рыб и морских млекопитающих. Мы должны заботиться об экологическом благополучии залива, в том числе помогать Центру находить своих маленьких ластоногих пациентов. Поддержка Центра – это не зооигра, а реальная помощь природе, – сказал Михаил Романов.

Напомним, Центр изучения и сохранения морских млекопитающих открылся после реконструкции 5 сентября 2014 года на территории очистных сооружений ГУП Водоканал в Репино. Подобный Центр не имеет аналогов в России. В трех блоках Центр изучения и сохранения морских млекопитающих сможет принимать до 40 животных. Для вновь поступивших животных построен карантинный блок с герметичными боксами, предназначенный для индивидуального содержания морских млекопитающих в период карантинирования. По существующим правилам, пациенты в течение месяца должны находиться обособленно: в это время их исследуют на наличие возбудителей болезней и в случае необходимости лечат. Для этой цели предусмотрено изолированное размещение животных в индивидуальных боксах с отдельными бассейнами. Это необходимо для того, чтобы разделить животных из разных водоемов – Финского залива и Ладожского озера.

Здесь же находится кабинет лабораторной диагностики. Зачастую животные поступают с различными травмами, повреждениями и иными проблемами со здоровьем. С помощью современного оборудования специалисты смогут быстрее выявить проблемы у таких животных и назначить правильное лечение. После того как животные будут вылечены и наберут достаточный вес, они будут переведены в помещение физической реабилитации.

Здесь находятся уже окрепшие нерпы и тюлени. Они содержатся практически при уличной температуре, сами едят, заново восстанавливают двигательную активность, постепенно адаптируются к холодной воде, обучаются охоте на живую рыбу.

Третий блок – адаптационные вольеры. Здесь животных готовят к выпуску в природу. За полтора-два месяца реабилитации тюлени привыкают к человеку, что неправильно: дикое животное должно оставаться диким. Именно поэтому тюлени на адаптационной площадке практически не видят людей. Рыбу они получают из-за ширмы – это необходимо для того, чтобы животные не ассоциировали появление пищи с человеком.

Кроме того, в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих работает база для проведения полевых исследований млекопитающих Северо-Западного региона. Основной упор сделан на изучение и восстановление популяции балтийской нерпы Финского залива.