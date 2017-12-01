Сегодня, 29 ноября в областном Правительстве врио вице-губернатора – министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, глава администрации Тольятти Сергей Анташев и директор ООО «Леванто» Павел Селиверстов подписали трехстороннее соглашение.

Компания ООО «ЛЕВАНТО» стала очередным 19-ым резидентом территории опережающего развития «Тольятти», планирующая к реализации инвестиционный проект по организации производства кожгалантерейных изделий на территории Тольятти.

«Компания полностью выполнила те требования, которые у нас есть к инвестпроекту. Важнейший фактор – создание рабочих мест в Тольятти», – отметил Александр Кобенко.

Уже сейчас в администрации Тольятти имеется «пул» из почти 50 компаний – потенциальных резидентов ТОР.

«На сегодняшний день в ТОР «Тольятти» уже 19 компаний с инвестициями более чем 3,5 млрд. рублей и около 1600 рабочих мест. Задача на ближайшее время – выйти на 10 тысяч рабочих мест. До конца текущего года планируем подписать соглашение с двадцатым резидентом», – прокомментировал Сергей Анташев.

Компания планирует вложить 25 млн. рублей и создать 103 рабочих места. В рамках проекта запланировано запустить производственный процесс по изготовлению кожгалантерейных изделий разных стилей, моделей, отличающихся модным дизайном и повышенной функциональностью, высоким качеством и удобством, оптимальной ценой, соответствующих последним тенденциям моды.

«Проект рассчитан на 10 лет, компания планирует наладить в Тольятти производство мужской и женской кожгалантереи. Продукция будет производиться из российского сырья», – пояснил директор ООО «Леванто» Павел Селиверстов.