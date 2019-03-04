13 марта в Сочи начнется финал Конкурса «Лидеры России», который является флагманским проектом открытой платформы «Россия – страна возможностей» и одноименной автономной некоммерческой организации.

300 лучших руководителей со всей страны, которые смогли успешно преодолеть дистанционные и очные испытания, поборются за победу в самом масштабном кадровом проекте России. В первый день основной программы – Социальный день – конкурсантам предстоит провести открытые уроки в школах Сочи, после чего их ждет коллективная социальная акция на свежем воздухе.

Второй день финала – 14 марта – станет Днем развития. Утром в этот день состоится официальная церемония открытия. С приветственными словами выступят гости финала Конкурса.

14 марта финалистов ждут мастер-классы наставников – успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также в День развития пройдет панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов.

15 марта – День наставника. В этот день приглашенные наставники Конкурса будут принимать активное участие в оценочных мероприятиях финала. Они посмотрят, как финалисты коллективно решают управленческие кейсы, и смогут оценить их работу. В этот день запланирована панельная дискуссия с участием членов клуба лидеров «Эльбрус». 16 марта конкурсантов ждут оценочные мероприятия, это будет Управленческий день.

Заключительный день финала – 17 марта. Он начнется с выездного командного спортивного мероприятия – экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности. После этого участники вернутся на площадку финала, где пройдет торжественная церемония объявления победителей и награждение.

«Лидеры России» – проект, направленный на развитие системы социальных лифтов в стране. Цель Конкурса — выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Для участия в мероприятии представителям СМИ необходима аккредитация. Контакты для аккредитации: Анна Шельпук, +7 909 643-75-72, Ксения Калашникова, +7-965-435-05-91, sochimedia@leadersrussia.ru. Срок аккредитации: до 18:00 7 марта.