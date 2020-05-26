Политика и экономика

«Норильский никель» эффективно ликвидирует нанесенный аварией ущерб 2020-06-08 08:00



За воскресенье, 7 июня, спасатели, ведущие работу в районе аварии на ТЭЦ -3 Норильско-Таймырской энергетической компании, сделали практически столько же, сколько и за минувшую с момента инцидента неделю. Основной объем работ осуществляется силами и за счет ГМК «Норильский никель», которой принадлежит ТЭЦ . Также в работах принимают участие специалисты «Газпрома» и «Транснефти».



рассказал журналистам о том, каким образом специалисты минимизируют нанесенный окружающей среде ущерб. На сегодня парк спасательной техники на месте аварии составляет 200 единиц, 170 из которых предоставлено «Норникелем». Также 300 спасателей из 500 являются сотрудниками компании. Совместно с представителями других предприятий ими изъято 50 тысяч тонн загрязненного грунта и 949 кубометров водотопливной смеси, обустроены площадки для обеззараживания и дренажные колодцы. С поверхности реки Амбарная собрано 913 кубометров той же водотопливной смеси, для чего спасатели выстроили 18 ордеров боновых заграждений. Для превентивной очистки акватории реки Далдыкан два таких же ордера выстроены в устье впадающего в Далдыкан ручья Безымянный. Вице-президент компании и директор ее заполярного филиала Николай Уткинжурналистам о том, каким образом специалисты минимизируют нанесенный окружающей среде ущерб. На сегодня парк спасательной техники на месте аварии составляет 200 единиц, 170 из которых предоставлено «Норникелем». Также 300 спасателей из 500 являются сотрудниками компании. Совместно с представителями других предприятий ими изъято 50 тысяч тонн загрязненного грунта и 949 кубометров водотопливной смеси, обустроены площадки для обеззараживания и дренажные колодцы. С поверхности реки Амбарная собрано 913 кубометров той же водотопливной смеси, для чего спасатели выстроили 18 ордеров боновых заграждений. Для превентивной очистки акватории реки Далдыкан два таких же ордера выстроены в устье впадающего в Далдыкан ручья Безымянный.



Ближайший к аварийному топливный бак компания опустошила и провела его техническое освидетельствование, показавшее отсутствие каких-либо повреждений. Ни авария, ни очистка еще одного бака не повлияли на энергоснабжение региона. Руководство компании приняло решение о проведении проверки причин катастрофы и обнародовать ее результаты уже в июне.



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