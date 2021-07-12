В 2021 году группа компаний «Мангазея» планирует увеличить добычу золота. С этой целью, как отметил основатель группы компаний Сергей Янчуков, будут заключены контракты с пятнадцатью крупнейшими горнодобывающими компаниями России.

В настоящий момент у ГК «Мангазея» есть несколько месторождений. Одно только Наседкино может позволить группе компаний работать непрерывно в течение десяти лет.

Также «Мангазея» проводит дополнительную разведку. В рамках программы развития проводится оценка потенциала уже упомянутого месторождения Наседкино. По предварительным данным, запасы могут составить 30 тонн золота. В планах ГК «Мангазея», как подчеркнул Сергей Янчуков, предусмотрено увеличение переработки до одного миллиона тонн руды в год с добычей до трех тонн золота.

Уже в 2021 году Наседкино может принести на Мангазей около пятисот килограммов золота. В настоящее время ведутся работы по запуску завода на месторождении.

Прогнозируемый уровень добычи золота к концу 2021 года – 2,5 тонны. Перспективы ГК ошеломляют: в ближайшем будущем «Мангазея» может войти в пятнадцать крупнейших золотодобывающих компаний Российской Федерации. Рост показателей обеспечивается реализацией различных проектов, привлечением инвестиций.

Активно ведется работа по изучению перспектив Кочковского месторождения. В запасах есть более пятидесяти тонн золота. Пуск ГОКа ожидается не ранее 2025 года. Сергей Янчуков отметил, что успешный запуск позволит получать дополнительно две-три тонны золота в год.

Такинское месторождение представляет интерес и для группы компаний «Мангазея». По предварительным оценкам, его запасы составляют 50-60 тонн золота.

Сергей Янчуков также отметил, что группа компаний готова в будущем разрабатывать месторождения с бедными полезными ископаемыми и использовать более совершенные технологии. Он подчеркнул, что в арсенале группы компаний «Мангазея» есть все возможности для этого.