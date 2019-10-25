Представители 29 предприятий пожаловались на дискриминационные действия в отношении экспортеров лома.

В письме участников отрасли говорится о «негативном влиянии избыточного регулирующего давления, расширительного и некорректного толкования законодательства органами власти».

Как уточняет Росбалт , предприятия жалуются на постановление правительства РФ от 31 августа этого года “О введении временного количественного ограничения на вывоз отходов и лома черных металлов за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза», разработанное Минпромторгом РФ. Новое постановление, вступившее в силу 2 сентября, привело к целому ряду негативных последствий, говорится в письме.

По оценкам аналитиков, экспорт лома из России по итогам 2019 г. будет ниже показателей прошлого года минимум на 25%. «Снижается и внутренняя заготовка лома», – отмечено в письме. «Избыточное регулирующее давление» приводит к падению заготовки сырья в стране и потере международных торговых позиций.

Авторы письма попытались привлечь внимание зампреда к катастрофическому сценарию, который неминуемо произойдет в отрасли. В частности, из-за отсутствия квот на экспорт коррозийностойкой стали (используется в самых разных сферах экономики) нет возможности продавать за рубеж этот вид металлолома. «Наши компании не могут реализовать как на внутреннем рынке, так и экспортировать более 15 тыс. тонн лома этого вида стали из-за отсутствия квот и отечественного спроса», – говорится в письме.

Там также отмечено, что невыбранный объем квот составит 290,5 тыс. тонн из 1,92 млн тонн, предусмотренных к распределению. Потери валютной выручки при этом составят более 4 млрд рублей, а бюджета более 224 млн рублей.

Это происходит из-за ошибок, допущенных в постановлении.

При реализации постановления возник еще один системный сбой – это проблема «мертвых душ»: квоты были распределены между как действующими компаниями, так и теми, которые прекратили свою деятельность в связи с ликвидацией, банкротством. Таких компаний оказалось 63 из 321 (20 %).

Ошибки исполнения привели к тому, что лишь 72 участника ВЭД получили справедливое распределение квот. «Не попали в приказ и не получили квоты экспортеры, начавшие ВЭД в 2019 году, таких организаций более 30», – говорится в письме. Двенадцать экспортеров, зарегистрированных непосредственно в Крыму и на Камчатке, лишены права ведения внешнеэкономической деятельности. Эти компании только планировали начать экспорт в 2019 году, согласовали контракты и вкладывали инвестиции в развитие инфраструктуры.

Механизм реализации может привести к экологической катастрофе на Камчатке. Сегодня в этом регионе отсутствует внутреннее потребление лома, и его остатки скопились в портах. Они превышают тот объем, на который выделены квоты. Как результат – экспортеры перестали покупать лом и утилизировать корабли. «Ситуация провоцирует экологическую катастрофу, на очищение Авачинской бухты у бизнеса сейчас просто нет средств», – жалуются экспортеры.

Опрошенные участники отрасли и эксперты заявляют о пагубности квотирования для отрасли и необходимости введения продажи лома на бирже.