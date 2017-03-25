На протяжении нескольких месяцев в СМИ активно муссируется тема об объявлении экс-депутата Государственной Думы Олега Михеева в федеральный розыск. При этом ни Следственный Комитет, ни сам депутат не подтверждают данный факт.

Бывший депутат наконец-то решил выйти из тени и дал эксклюзивное интервью ИА «СоцИнформБюро». Олег Леонидович рассказал об уголовном деле, фигурантом которого является и как у него забрали Центральный стадион.

По словам Олега Михеева, от правосудия он не скрывался и не намерен этого делать впредь: «Единственный допрос, который был, состоялся четыре года назад и с того момента следователь только убегал от меня. Те документы и аргументы, которые я озвучил, ломали сфабрикованное, сфальсифицированное следователем дело». В декабре 2016 года состоялась очередная провокация: в тот день, когда меня якобы пригласили на допрос, следователь не представил никакой повестки. Вместо этого традиционно был составлен протокол, что я не явился на допрос. Это направлено на то, чтобы, спровоцировать информационный повод».

- С самого начала все было сфальсифицировано и до сих пор фальсификации продолжаются, – отметил Олег Михеев. – Те действия, которые совершил следователь, пытаясь передать материалы уголовного дела в суд, тоже являются фальсификацией. Не дав мне ознакомиться с материалами дела, проводится подписание 217 статьи в завершение ознакомления и здесь происходит следующее: сначала составляется протокол о том, что я не явился подписывать эти документы, а потом, через 15 дней, отправляет письмо с повесткой задним числом, чтобы я явился месяц назад и подписал документ. Сейчас я нахожусь в России, но где, пока сказать не могу.

Как пишет издание Волга-Каспий , в 90-е годы к Михееву обратился Горюнов и попросил спасти Центральный стадион. На тот момент судьба спортивного объекта уже была решена, по словам Олега Михеева, на его месте должен был появиться торговый центр. Благодаря тому, что были проведены ряд мероприятий, стадион был спасен. Более того, по словам Михеева, впрыгнули, как говорится, в последний вагон, потому что команду «Ротор» вообще выкинули из игры, и мы в последний день получили лицензию на то, чтобы команда могла продолжить играть.

По словам Михеева предложение было сделано и Максюте, и Бровко, и Боженову. Я предлагал любые варианты, чтобы стадион остался и здесь проводился чемпионат. Я предлагал один из вариантов: «Купите стадион, давайте договоримся по стоимости». Второй вариант: «Если не хотите покупать, давайте организуем частно-государственное партнерство». Тема очень модная и интересная. Я как раз в это время работал над докторской диссертацией на эту тему и подумал, что почему бы не попробовать. Но Волгоград, как и был рейдерским городом, так и остается. Здесь принято отбирать все у людей. Зачем же нужно деньги давать? Я заостряю на этом внимание, потому что все стадионы, которые сейчас участвуют в чемпионате, они все были в частных руках. И везде с собственниками нашли общий язык. Везде был решен вопрос с деньгами, все их получили, кроме Волгограда.