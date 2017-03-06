Во вторник, 14 марта, в Москве Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» А.Б.Миллером.

Стороны обсудили ход реализации соглашения о сотрудничестве регионального Правительства и «Газпрома», участие компании в социально значимой и инвестиционной деятельности в Самарской области. А.Б.Миллер отметил, что компания выполняет все принятые на предыдущих встречах договоренности. В частности, завершена реконструкция газопровода «Винтай-Самара», который имеет стратегическое значение для развития региона. Также в план модернизации ПАО «Газпром» включены все нуждающиеся в обновлении газораспределительные станции и другие составляющие газотранспортной системы на территории области на сумму более 7 млрд. рублей.

На встрече рассмотрен ход подготовки к строительству в Самаре новой современной котельной, которая будет обеспечивать теплом и горячей водой Куйбышевский район областного центра. В ближайшее время будет проводиться необходимая работа для реализации этого очень важного для города проекта.

Обсужден вопрос участия ПАО «Кузнецов» в модернизации и обновлении газотурбинных двигателей для газовых сетей «Газпрома». На данный момент почти треть установок, задействованных при перекачке газа в сетях компании, это двигатели марки «Николай Кузнецов». И сегодня самарское предприятие совместно с ПАО «Газпром» готово приступить к выпуску современных газотурбинных установок.

На встрече было рассмотрено еще одно перспективное направление сотрудничества, связанное с созданием в Самарской области газохимического комплекса по глубокой переработке природного газа. Данный проект имеет особое значение с учетом высокого научного и промышленного потенциала региона в данной области.

Также А.Б.Миллер поддержал предложение Губернатора принять участие в возведении в области спортивных объектов. В частности, рассмотрено строительство в Тольятти многофункционального спортивного комплекса с ледовой ареной, двумя бассейнами, универсальным залом, специализированными площадками. Данный объект будет строиться в рамках поддержанной Президентом страны В.В.Путиным федеральной Программы по празднованию 50-летию выпуска первого выпуска автомобиля в Тольятти. Начнется строительство уже в текущем году и закончится в 2018 году. Также рассмотрен проект футбольного манежа в Самаре, строительство которого будет приурочено к 75-летию компании «Газпром Трансгаз Самара» в 2018 году.

Напомним, сотрудничество с такими крупными компаниями как ПАО «Газпром» – один из приоритетов работы областного Правительства. Н.И.Меркушкин неоднократно подчеркивал стратегическое значение этой темы. Так, в Послании 2016 года Губернатор поручил Правительству региона совместно с руководителями самарских подразделений продумать и предложить «Газпрому» конкретную программу дальнейшего сотрудничества. «Мы должны сделать все, чтобы вся газовая инфраструктура и социальные проекты, которые ведет «Газпром» по стране, соответствовали масштабам нашего взаимодействия», – отметил глава региона.