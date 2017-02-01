На торжественной церемонии в Кремле Президент России Владимир Путин наградил Орденом Почёта председателя координационного совета Группы «Акрон» Вячеслава Кантора.

Согласно соответствующему указу Президента РФ от 26 августа, председатель Координационного совета Группы «Акрон» Вячеслав Кантор награждён «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

В 2010 году под руководством Вячеслава Кантора была разработана и утверждена инвестиционная программа Группы «Акрон». Общий объём инвестиций программы составил более 300 млрд. рублей. Реализация программы позволила создать сразу несколько современных производств в регионах России, что предоставило более 2000 рабочих мест высококвалифицированным специалистам.

Группа «Акрон» ввела в строй первый после распада СССР горно-обогатительный комбинат для производства минеральных удобрений. Им стал ГОК «Олений ручей» в Мурманской области. Летом 2016 года Президент РФ Владимир Путин присутствовал при выведении первой очереди ГОКа на проектную мощность.

29 июля 2016 года при участии Владимира Путина и Вячеслава Кантора также состоялся пуск крупнейшего в стране агрегата аммиака и открытие уникального для России производство редкоземельных элементов в Великом Новгороде на площадке ПАО «Акрон». Производство редкоземельных элементов на базе отечественных мощностей играет стратегическую роль, поскольку обеспечивает необходимыми материалами в том числе и предприятия оборонного комплекса страны без привлечения иностранных поставщиков.

Как отметил Вячеслав Кантор в ходе совместного совещания во время визита Владимира Путина на завод «Акрон», инвестиции компании в отечественное производство стали ключевым решением при разработке инвестиционной программы. «Мы могли направить инвестиции на скупку активов, ориентироваться на инвестиции за рубежом или сфокусироваться на строительстве новых мощностей и на модернизации существующих в России. Мы приняли решение направить более 300 млрд рублей инвестиций именно в Россию. В формуле нашего успеха была одна неизвестная, но критическая переменная – это политическая стабильность. И только благодаря тому, что Вы, Владимир Владимирович, подарили нам последние 16 лет стабильности, у нас появилась возможность реализовать наши планы» – заявил Вячеслав Кантор.

Орден Почёта – государственная награда Российской Федерации, присуждаемая гражданам за выдающиеся успехи в науке, культуре, образовании, производстве и сельском хозяйстве.

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Группа «Акрон» – один из ведущих вертикально интегрированных производителей минеральных удобрений в России и мире. Химические предприятия Группы расположены в Великом Новгороде (ПАО «Акрон») и Смоленской области (ПАО «Дорогобуж»). Группа ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО «СЗФК») и планирует реализовать проект по разработке калийного месторождения в Пермском крае (ЗАО «ВКК»), имеет собственную транспортно-логистическую инфраструктуру и сбытовые сети в России и Китае.