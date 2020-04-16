Региональный минстрой подготовил отчет по вводу индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Самарской области в первом квартале 2020 года.

Министерство строительства ежемесячного проводит оперативный мониторинг ситуации в жилищной сфере на территории Самарской области – показатели ввода входят в федеральный проект «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. В 2019 году в регионе ввели 1,841 млн кв. м. жилья, превысив показатели по вводу жилья 2018 года. Чуть меньше половины этих площадей приходится на индивидуальное жилье.

Целью контрольной точки ввода ИЖС, обозначенной региональным минстроем муниципалам, было достижение отметки в 25% от годового плана. Однако большая часть муниципальных образований перевыполнили план – Безенчукский, Бгатовский, Волжский, Кинельский, Елховский, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Кошкинский, Красноармейский, Похвистневский, Хворостянский, Челно-Вершинский районы, а также городские округа Отрадный и Октябрьск. Среди передовиков есть и свои «стахановцы» – Богатовский район достиг отметки в 55%, городской округ Новокуйбышевск – 53%.

Все муниципальные образования Самарской области выполнили показатель по среднему сроку выдачи Градостроительного плана земельного участка и разрешительной документации.