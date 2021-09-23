85-летие со дня рождения бывшего мэра Юрия Лужкова Москва отметила необычно: в музее-заповеднике «Коломенское» прошел субботник, посвященный его памяти и открытый для всех желающих.

Несмотря на то, что из-за ковидных ограничений организаторы субботника не могли «раскрасить» субботник развлекательной программой для взрослых и детей, люди приехали со всего города, чтобы отдать дань уважения бывшему градоначальнику.

Помимо необходимого для посадки инвентаря в благодарность от Фонда Юрия Лужкова они получили брендированные дождевики, фартуки и, конечно, кепки, а также защитные маски и перчатки.

Совместными усилиями за рекордный час было высажено 250 новых деревьев, которые расширили яблоневый и грушевый сады, высаженные пять лет назад самим Юрием Михайловичем, его близкими, друзьями, коллегами и пришедшими поздравить его с 80-летием москвичами. Посадка новых деревьев проводилась в рамках воссоздания одного из больших фруктовых садов, украшавшего территорию Коломенского долгое время.

В садовых работах на субботнике отметились и особые гости – наряду с москвичами яблони и груши сажали народные артисты Надежда Бабкина, Леонид Якубович, Михаил Турецкий, а также председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

После того как садовые работы были окончены, состоялось торжественное событие – в память о Юрии Михайловиче и его необычном подарке на территории восстановленного исторического сада в Коломенском был установлен мемориальный камень с надписью «Сад воссоздан Юрием Михайловичем Лужковым (1936-2019) и расширен в честь его 85-летия». Мемориальный камень выполнен народным художником РФ С.А. Щербаковым.

На открытии мемориала Надежда Бабкина сказала много теплых слов в адрес москвичей и их мэра: «Это так трогательно, что сегодня мы все вместе прикасались к деревьям, копали, поливали, вместе высаживали эти юбилейные сады, которые, несомненно, скоро дадут плоды. Здесь будут гулять москвичи, и взрослые будут рассказывать детям о том, что мы сегодня помогли здесь создать. Москва состоит из людей, и эти люди наполняют своей энергией этот чудесный город. Ее мэр Юрий Михайлович Лужков был выдающимся человеком государственного масштаба, но также был человеком огромной души. Он верил в нас, верил в людей, и создавать всем вместе этот сад в память о нем – большая честь».