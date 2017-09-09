Губернатор Самарской области Н.И.Меркушкин посетил с рабочим визитом в Большечерниговский район. В рамках поездки глава региона принял участие в запуске пункта налива нефти на Северо-Флеровском нефтяном месторождении. Разработку месторождения ведет крупнейшая нефтедобывающая компания региона – АО «Самаранефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть».

Как пояснил Губернатору генеральный директор «Самаранефтегаза» Г.Г.Гилаев, современная, высокотехнологичная площадка в нескольких километрах от Большой Черниговки построена для сбора продукта с двух скважин Северо-Флеровского месторождения нефти. Производительность пункта налива нефти – 500 т в сутки, или более 150 тыс. т в год. Здесь предусмотрено разгазирование нефтяной жидкости и налив в автоцистерны. Г.Г.Гилаев подчеркнул:

«Самаранефтегаз» пришла в Большечерниговский район всерьез и надолго. По его словам, до конца года компания запустит на Северо-Флеровском месторождении две новые скважины, а в 2018-м – еще одну, что в итоге позволит нарастить добычу на месторождении до 50 тыс. т в год.

Глава компании рассказал, что среднесуточная добыча нефти на самарской земле с 2012 года выросла на 15%, соответственно, выросла сумма отчислений в региональный бюджет. В настоящий момент «Самаранефтегаз» является одним из крупнейших налогоплательщиков в регионе.

Отдельное внимание главы региона Гани Гилаев обратил на то, что пункт налива нефти соответствует мировым стандартам промышленной и экологической безопасности. «Все объекты, которые проектируются на самарской земле, учитывают высокие стандарты экологии. Этому «Роснефть» уделяет самое пристальное внимание», – заверил он.

После осмотра площадки Н.И.Меркушкин, Г.Г.Гилаев, а также министр промышленности и технологий региона С.А.Безруков и глава Большечерниговского района Т.К.Перова нажатием кнопки запустили в работу пункта налива нефти.

Глава региона подчеркнул, что «Роснефть» всегда работает с прицелом на будущее. Цель компании – развитие проектов, которые будут приносить государству и обществу пользу не один десяток лет. Яркий тому пример – разработка Северо-Флеровского месторождения, запасов которого хватит на 20 лет.

«Самаранефтегаз» реализует проект, который будет долгие годы давать результат. Мы будем получать дополнительные налоги, но самое важное — здесь созданы дополнительные высокооплачиваемые рабочие места для жителей дальнего района губернии», – сказал Губернатор. Также он подчеркнул, что у предприятий компании самая низкая себестоимость добычи нефти именно в Самарской области.

«Это наше преимущество, и «Роснефть» заинтересована в развитии Самарской области. За последние годы инвестиции в регион увеличилось в 3 раза — с 9 до 27 млрд рублей в год. Инвестиции — это будущее. «Самаранефтегаз» ежегодно открывает несколько высокотехнологичных комплексов, где высочайшая культура производства и созданы все условия для работы. Такой подход будет приносить результат и через 10, и через 20, и через 50 лет», – подчеркнул глава региона.

Н.И.Меркушкин отдельно отметил участие «Роснефти» в социальных программах, реализуемых в губернии. Ежегодно в рамках Петербургского международного экономического форума область заключает с компанией соглашения о сотрудничестве. В общей сложности за четыре года на реализацию значимых соцпроектов компания выделила 2,7 млрд рублей.

«Мы совместно будем развивать и двигать район вперед», – заверил Г.Г.Гилаев.

Затем в Большечерниговском районе Н.И.Меркушкин посетил футбольный матч на Кубок Губернатора между сборной муниципалитета и командой «Самаранефтегаз». Матч прошел на стадионе, который был построен в 2015 году в рамках областной программы «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2014–2018 гг.». Жители райцентра встретили главу региона аплодисментами; более получаса Николай Меркушкин раздавал автографы и фотографировался с детьми.

Перед началом игры глава района Т.К.Перова отметила, что после возведения спортивной арены команда Большой Черниговки выиграла первенство области и на днях отправилась на всероссийский турнир по футболу в Краснодарский край.

«Спасибо вам, Николай Иванович, за создание таких условий для развития спорта, спасибо за физически и морально здоровое подрастающее поколение», – сказала глава муниципалитета.

«Я еще во время открытия этого объекта сказал, что ваша команда, получив такой стадион, непременно должна обыгрывать своих главных оппонентов из Хворостянки и Большой Глушицы. Вам это удалось. Это говорит о том, что в Большой Черниговке целеустремленная, крепкая духом и физически развитая молодежь», – отметил Губернатор.

Губернатор подчеркнул, что приграничный район губернии является лицом Самарской области, и именно по состоянию дел в Большечерниговском районе гости судят о состоянии дел в регионе.

«Видно, что вы развиваетесь. Заверяю, мы продолжим строить дороги, благоустраивать дворы, чтобы вы жили в комфортных условиях. Мы сделаем все, чтобы учебные заведения района были оборудованы, обязательно усилим спортивную базу. Вы должны достойно представлять область», – обратился Н.И.Меркушкин к жителям района.

Напомним, что Губернатор во время предыдущих визитов в Большую Черниговку не раз отмечал: спортивная инфраструктура не только грамотно используется жителями, но и располагается в доступных местах. В частности, в рамках нынешнего визита главе региона представили новый семейный спортивный центр, который силами администрации и АО «Самаранефтегаз» должен появится в райцентре. Под будущий комплекс переформатировали старое, 80-х годов постройки, помещение профтехучилища.

Администрация района уже привела в порядок первый этаж, для реконструкции второго и для отделки фасада требуются дополнительные средства. Как заверили Н.И.Меркушкина руководители центра, сельчане несколько лет ждут, когда семейный комплекс будет открыт. «Мы поможем. Семейный спортивный центр у вас должен быть», – сказал Губернатор.

Также Губернатор вместе с министром сельского хозяйства и продовольствия региона А.П.Поповым посетил одно из крупнейших растениеводческих хозяйств Большечерниговского района – ООО «Злак» в с. Августовка.

В 2017 г., по данным областного аграрного ведомства, в регионе обмолочено более 911 тыс. га посевов зерновых и зернобобовых культур, что составляет около 90% от засеянных площадей. Намолочено более 2,6 млн тонн зерна при средней урожайности около 30 ц/га. Общаясь с жителями района, Н.И.Меркушкин не раз отмечал, что в 2017 г. регион собрал небывалый урожай. Такого не было даже в советское время.

«Пока не все площади убраны, и мы можем еще намолотить 300-400 тыс тонн и достигнуть цифры под 3 млн тонн. Это будет абсолютный рекорд. По урожайности мы также поставили рекорд всех времен: она составила более 30 ц с га. Можем сравнить – в 2012 г. валовый сбор у нас составил около 1,3 млн тонн при урожайности 14 ц с га. Когда я приехал в регион и говорил, что самарская земля может давать 45 ц с га, эти слова встретили скептически. А на самом деле и земля, и люди, и сегодняшние технологии позволяют сельскому хозяйству давать хорошие результаты», – подчеркнул Н.И.Меркушкин.

Весомый вклад внесли аграрии Большечерниговского района. В юго-восточном районе области намолочено больше 149 тыс. тонн. Среди отличившихся – ООО «Злак» с. Августовка. По озимым урожайность здесь составила около 40 ц с га, некоторые участки давали до 68. Предприятие создано на базе колхоза им. Ленина, и традиционно занимается выращиванием зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Еще в 2008 году аграрии пришли к пониманию, что для успешной работы необходимо кардинально менять технологии. Например, совместно с Самарской сельхозакадемией здесь проводят исследования по возделыванию культур по нескольким технологиям: традиционным, по минимальной обработке пашни и технологиям прямого посева. Также в хозяйстве перешли на ресурсосберегающие технологии и не жалеют средств на обновление техники. По словам руководителя «Злака», именно это позволяет аграриям удерживать лидирующие позиции в районе.

Стоит отметить, что аграрии одними из первых в области перешли на использование дорогой, но высокопроизводительной и энергоэффективной техники. В настоящий момент ей укомплектовано 90% парка. Например, хозяйство обновило зерноуборочный парк: приобрело семь комбайнов Claas, собранных в России по немецкой технологии. Данная техника была приобретена без заемных средств.

Высокие производственные показатели были бы невозможны без финансовой поддержки государства и области. Так, 20% затраченных средств на зерноуборочную технику были компенсированы «Злаку» в виде субсидий минсельхозом региона в рамках программы поддержки аграрного сектора.