Министр Вероника Скворцова объявила о создании реабилитационного центра в Крыму2019-12-07 22:04
В ходе рабочей поездки в Республику Крым Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова объявила о решении построить в Евпатории многопрофильный детский реабилитационный центр мирового уровня с самыми современными инновационными технологиями медицинской реабилитации и методами санаторно-курортного лечения.
“Мы надеемся, что это можно сделать до 2024 года. За следующий год мы хотели бы выйти на медико-техническое задание”, – сказала министр, добавив, что в этом случае строительство можно будет начать уже в 2021 году.
Министр отметила, что в новом санатории планируется создать “мощную лечебную базу” для реабилитации детей с самыми разными патологиями, в том числе сосудистыми, неврологическими, ортопедическими и другими.
“Фактически все направления реабилитации будут представлены, включая и коррекцию при генетических дефектах и врожденных патологиях”, – уточнила Скворцова.
В биомедицинскую базу нового санатория планируется включить самые современные медицинские технологии. “Включая и современную диагностику, и робототехнику, и элементы виртуальной дополненной реальности, и самые современные анимационные подходы для восстановления движения, и, безусловно, традиционные методы”, – рассказала Вероника Скворцова.
По данным информационного портала «Будущее России. Национальные проекты», вместе с круглосуточными койками в этой центре должен быть открыт также и пансионат, чтобы в нем могли останавливать родители с детьми, получающими лечение в этом центре в амбулаторных условиях. Цены на проживание в этом пансионате, по словам министра, должны быть доступными. Вся среда санатория должна быть выстроена таким образом, чтобы даже обычная прогулка для ребёнка была терапевтичной.
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