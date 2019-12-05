В ходе рабочей поездки в Республику Крым Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова объявила о решении построить в Евпатории многопрофильный детский реабилитационный центр мирового уровня с самыми современными инновационными технологиями медицинской реабилитации и методами санаторно-курортного лечения.

“Мы надеемся, что это можно сделать до 2024 года. За следующий год мы хотели бы выйти на медико-техническое задание”, – сказала министр, добавив, что в этом случае строительство можно будет начать уже в 2021 году.

Министр отметила, что в новом санатории планируется создать “мощную лечебную базу” для реабилитации детей с самыми разными патологиями, в том числе сосудистыми, неврологическими, ортопедическими и другими.

“Фактически все направления реабилитации будут представлены, включая и коррекцию при генетических дефектах и врожденных патологиях”, – уточнила Скворцова.

В биомедицинскую базу нового санатория планируется включить самые современные медицинские технологии. “Включая и современную диагностику, и робототехнику, и элементы виртуальной дополненной реальности, и самые современные анимационные подходы для восстановления движения, и, безусловно, традиционные методы”, – рассказала Вероника Скворцова.