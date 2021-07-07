Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с президентом Вячеславом Моше Кантором призывает польские власти отклонить законопроект, который значительно усложнит процесс реституции собственности, украденной во время Холокоста.

«Это нечестный и дискриминационный законопроект, который увековечивает несправедливость преступлений, жертвами которых стали евреи Польши», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.

«Одобрение кражи собственности у наследников евреев, миллионы которых были отправлены в нацистские лагеря смерти, делает ещё более болезненной травму Холокоста», – подчеркнул он.

«Польша должна по-настоящему дистанцироваться от этой эпохи и принять закон о справедливой реституции в пользу наследников своих собственных граждан, проживавших вместе с поляками и среди них в течение сотен лет и вносивших свой вклад в развитие страны», — добавил Вячеслав Моше Кантор.

«То, что мы видим сейчас, является полной противоположностью справедливой реституции и делает Польшу единственной страной в регионе, которая по-прежнему отказывается честно и искренне смотреть в лицо своему прошлому», – отметил президент ЕЕК.

Парламентский комитет Польши в марте выдвинул законопроект во исполнение постановления Конституционного трибунала 2015 года об установлении срока обжалования административных решений. Документ предполагает установление срока в 30 лет. Законопроект прошёл нижнюю палату польского парламента, но ещё не был ратифицирован.

В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам эпохи Холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.

«Польское правительство официально обещало вернуть имущество времён Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание, — продолжил Вячеслав Моше Кантор. — Мы призываем польских политиков отклонить этот позорный, дискриминационный и безнравственный закон».

* *

Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он переизбрался на этот пост в 2008, 2012, 2016 и 2020 годах на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фотографии: Вячеслав Моше Кантор