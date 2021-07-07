Вячеслав Моше Кантор: новый закон о реституции Польши усложнит возврат собственности пострадавшим в Холокост евреям и их потомкам2021-07-08 17:55
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) во главе с президентом Вячеславом Моше Кантором призывает польские власти отклонить законопроект, который значительно усложнит процесс реституции собственности, украденной во время Холокоста.
«Это нечестный и дискриминационный законопроект, который увековечивает несправедливость преступлений, жертвами которых стали евреи Польши», — заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор.
«Одобрение кражи собственности у наследников евреев, миллионы которых были отправлены в нацистские лагеря смерти, делает ещё более болезненной травму Холокоста», – подчеркнул он.
«Польша должна по-настоящему дистанцироваться от этой эпохи и принять закон о справедливой реституции в пользу наследников своих собственных граждан, проживавших вместе с поляками и среди них в течение сотен лет и вносивших свой вклад в развитие страны», — добавил Вячеслав Моше Кантор.
«То, что мы видим сейчас, является полной противоположностью справедливой реституции и делает Польшу единственной страной в регионе, которая по-прежнему отказывается честно и искренне смотреть в лицо своему прошлому», – отметил президент ЕЕК.
Парламентский комитет Польши в марте выдвинул законопроект во исполнение постановления Конституционного трибунала 2015 года об установлении срока обжалования административных решений. Документ предполагает установление срока в 30 лет. Законопроект прошёл нижнюю палату польского парламента, но ещё не был ратифицирован.
В 2009 году Польша подписала Терезинскую декларацию по активам эпохи Холокоста и связанным с ними вопросам – соглашение об устранении экономической несправедливости, с которой столкнулись жертвы нацистских преступлений.
«Польское правительство официально обещало вернуть имущество времён Холокоста, украденное у евреев, и теперь нарушило это обещание, — продолжил Вячеслав Моше Кантор. — Мы призываем польских политиков отклонить этот позорный, дискриминационный и безнравственный закон».
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
На фотографии: Вячеслав Моше Кантор
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