Первые пять автомашин сейчас находятся в Ленске и к концу недели прибудут в Мирный. Вторая партия самосвалов на газомоторном топливе ожидается в первом квартале следующего года.

Самосвалы будут задействованы для возведения новых объектов. Прежде всего, для продолжения строительства федеральной трассы А-331 «Вилюй» в рамках сотрудничества с ФКУ «Упрдор «Вилюй», а также обустройства Южно-Сюльдюкарского и Восточных блоков Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождений.

«Для продуктивной работы в суровых климатических условиях Якутии компания использует современный транспортный парк, что позволяет оперативно решать производственные задачи», – отметил генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.