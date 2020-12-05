Проект реконструкции очистных сооружений в Сызрани признан лучшим в конкурсе «Надежный партнер – Экология»2020-12-04 11:55
В октябре текущего года городской округ Сызрань принимал участие во II Всероссийском конкурсе «Надежный партнер – Экология» с проектом реконструкции очистных сооружений и стал лауреатом в номинации лучший проект по снижению негативного воздействия промышленных предприятий и предприятий жилищно-коммунального хозяйства на водные объекты.
Очистные сооружения в Сызрани были построены в районе Образцовской площадки в 1967 году. Более 50 лет они очищают хозяйственно-бытовые стоки, сбрасываемые в Волгу до необходимых по нормам показателей. За своей срок службы очистные сооружения фактически исчерпали свой потенциал и требовали существенной модернизации. Благодаря федеральной программе «Оздоровление Волги» на проект из федерального бюджета было выделено более 180 миллионов рублей. Общая стоимость реализации проекта составила более 216 миллионов рублей.
Ввод очистных сооружений в эксплуатацию позволит снизить сброс недостаточно очищенных сточных вод в Волгу на 11 362,90 тыс. куб. м ежегодно.
© 443000.ru