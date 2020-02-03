Территория индустриального парка «Чапаевск» пополнилась новым резидентом. По заключенному соглашению, на инвестиционной площадке в этом году начнется строительство завода по производству железобетонных изделий на территории 6 га и производимой мощностью 17,5 тысяч высококачественных изделий готовой продукции в год.

Новый производственный комплекс и применение современного оборудования позволит выпускать продукцию с качеством мирового уровня, полностью удовлетворить спрос в высококачественных строительных материалах и сможет выдержать конкуренцию на рынке ЖБИ. На новом предприятии планируется задействовать 45 новых рабочих мест. Строительство должно завершиться в 2022 году.

Задачи по повышению инвестиционной привлекательности области Губернатор Дмитрий Азаров обозначил в своем послании депутатам Самарской губернской думы и жителям региона.

«Президент страны поставил задачу – обеспечить прирост инвестиций не менее 5% в год и увеличить их долю в ВВП страны до 25% к 2024 году. Такого роста можно достичь только за счет реализации новых проектов и прихода в регион новых инвесторов, в том числе средних и малых предприятий», – отметил Глава региона.

В индустриальном парке «Чапаевск» сейчас действуют уникальные для России условия для инвестпроектов. Правительством Самарской области принято положение о предоставлении особо выгодных условий по переуступке прав аренды для резидентов индустриального парка «Чапаевск». Министр минэкономразвития Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что инвестор может получить землю со всей готовой инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если его проект реализуется в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов — 2 млн 487 тысяч за гектар при условии запуска проекта до конца 2022 года. При этом резиденты парка могут быть одновременно резидентами ТОСЭР «Чапаевск», получая возможность пользоваться уникальными федеральными налоговыми преференциями и поддержкой Фонда развития моногородов.

Предоставление таких исключительно выгодных условий для ведения бизнеса в г.о. Чапаевск стало возможным благодаря реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.