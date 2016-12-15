Министерство строительства Самарской области сформировало и предоставило в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации обновленные планы-графики мероприятий по решению проблем обманутых дольщиков. Работа велась в соответствии с поручением Президента России, согласно которому регионам надлежало предоставить утвержденные планы-графики («дорожные карты») мероприятий по всем проблемным объектам, в отношении которых участники долевого строительства включены в реестр граждан, чьи права нарушены.

Согласно статистическим данным, проблемные объекты отсутствуют всего лишь в 19 субъектах РФ, в остальных 66 регионах остается 696 проблемных объектов и свыше 39 тыс. граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков.

В настоящее время в Самарской области идет активный поиск механизмов для помощи обманутым дольщикам. Напомним, в перечень проблемных объектов региона включены 50 домов, по 38-ми из них ситуация урегулирована и привлечены новые инвесторы-застройщики. Всего в реестре обманутых дольщиков состоят 3,162 тыс. человек. По итогам 2016 года и 1 квартала 2017 года планируются к исключению 8 проблемных объектов.

В 2017 году вступают в силу ряд изменений в законодательстве о долевом строительстве. Расширяются полномочия контролирующих органов в субъектах Российской Федерации, которые осуществляют контроль за долевым строительством. С 1 января 2017 года им предстоит выдавать заключения о соответствии застройщика, планирующего привлекать средства граждан, новым требованиям. Без этого заключения застройщики не смогут регистрировать в Росреестре договоры долевого участия. В частности, с нового года вступают в силу требования к форме проектной декларации, сайту застройщика и обязательной информации, которую нужно на нем размещать, а с 1 июля 2017 года – требования к уставному капиталу застройщиков.