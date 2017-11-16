Промсвязьбанк улучшил условия обмена валют для физических лиц2017-11-16 11:03
Промсвязьбанк улучшил условия по конверсионным операциям для розничных клиентов по обмену долларов США и евро, сократив разницу с биржевым курсом. Наиболее выгодный курс банка действует в дистанционных каналах при совершении операции в интернет и мобильном банке круглосуточно в рабочие дни или при безналичной конвертации в офисах ПСБ.
Клиентам Промсвязьбанка также доступна возможность обмена крупных сумм по специальному курсу (от 1 млн рублей в офисах банка в рабочие дни). В отдельных офисах можно совершить обмен любой суммы по специальному курсу без предварительного заказа наличных денег.
Все валютообменные операции проводятся по заявленным курсам без дополнительных комиссий.
Подробную информацию об условиях обмена валюты можно найти на сайте банка.
О Промсвязьбанке
ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 154 млрд рублей по состоянию на 01.10.2017 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% – НПФ «Будущее», 9,9999% – НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 8,8897% – ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «В+» Standard & Poor’s (на пересмотре), «B2» Moody’s Investors Service (на пересмотре), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне «ruA» (прогноз стабильный). Промсвязьбанк занимает 10-е место в рейтинге ста крупнейших банков России по версии журнала «Коммерсант-Деньги». Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер – PSBR). www.psbank.ru
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