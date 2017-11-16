Промсвязьбанк улучшил условия по конверсионным операциям для розничных клиентов по обмену долларов США и евро, сократив разницу с биржевым курсом. Наиболее выгодный курс банка действует в дистанционных каналах при совершении операции в интернет и мобильном банке круглосуточно в рабочие дни или при безналичной конвертации в офисах ПСБ.

Клиентам Промсвязьбанка также доступна возможность обмена крупных сумм по специальному курсу (от 1 млн рублей в офисах банка в рабочие дни). В отдельных офисах можно совершить обмен любой суммы по специальному курсу без предварительного заказа наличных денег.

Все валютообменные операции проводятся по заявленным курсам без дополнительных комиссий.

Подробную информацию об условиях обмена валюты можно найти на сайте банка.

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