Карту нормативов общедомовых нужд представил партпроект «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Управдом» по итогам проведенного мониторинга в регионах.

О результатах рассказал координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. «Мы выявили, что по стандартам ОДН холодной воды у 9 из 76 регионов нормативы высокие, у 48 средние, у 19 – минимальные. По горячей воде нормативы по ОДН высокие в 7 регионах, где на одну мойку общедомового имущества тратится 180 литров воды на 1 квадратный метр общедомовой площади, у 48 регионов нормативы средние, у 27 минимальные. По нормативам ОДН в части электроэнергии – в «красной зоне» находятся 24 региона, в зеленой – 30, в желтой – 25 регионов. И в субъектах, где нормативы максимальные, региональным координаторам необходимо понять, почему были установлены такие показатели», – сказал Качкаев.

«Самарский регион находится в так называемой «желтой» зоне, в промежутке между минимальными и максимальными нормативами в регионах. Это означает, что у нас тарифы средние по стране. Не завышенные, и не заниженные. В общедомовые нужды входит холодная вода, горячая вода, электроэнергия. Напомню, с 1 января эти услуги перешли из разряда коммунальные в жилищные. В домах, оснащенных коллективными приборами учета, расчет платы за общедомовые нужды ведется по показаниям счетчиков. Однако, не выше норматива потребления. Там, где коллективный прибор учета не установлен, плата за ОДН рассчитывается по региональному нормативу.

Добавлю, что действующие нормативы будут скорректированы до 1 июня 2017 года. Проект с обновленными цифрами готов. Теперь он должен пройти публичные обсуждения. Новые нормативы должны быть приняты с учетом замечаний и предложений по проекту. Кстати, в регионе обсуждается и нововведение – норматив по водоотведению, которого раньше не было.

Общественники предлагают ввести его с 2019 года. В минстрое говорят, что существенного влияния на платежи граждан это новшество не окажет. Между тем, в Самарской области начались проверки управляющих компаний, которые начисляли плату за ОДН исходя из нормативов, а не показаний установленных счетчиков», – сказал Виктор Часовских, председатель общественного совета по реализации федерального партийного проекта «Управдом».

Координатор партпроекта «Управдом» Павел Качкаев добавил, что сейчас в Госдуме идет подготовка законопроекта об изменениях в Жилищный кодекс. Они предполагают, что в тех домах, где установлены общедомовые приборы учета, плату за ОДН можно считать по ним. Но при этом она должна быть не выше установленного в регионе норматива. Он напомнил, что согласно Постановлению Правительства «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества МКД», регионам до 1 июня необходимо проанализировать все нормативы по стоимости ОДН и привести их в соответствие с потребностями дома.