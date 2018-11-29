В Новокуйбышевске эксперты обсудили ситуацию с охрана труда в регионе2018-11-28 17:30
22 ноября в 11.00 на территории АО «ЭКЗА» (Новокуйбышевск, ул. Энергетиков, д.7) под председательством министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирины Никишиной состоялось совместное выездное заседание межведомственной комиссии по охране труда Самарской членов Общественной палаты региона.
Рассмотрены такие вопросы, как:
– проведение специальной оценки условий труда;
В мероприятии приняли участие представители Государственной инспекции труда в Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области, Фонда социального страхования Российской Федерации, Управление Роспотребнадзора по Самарской области, учреждения высшего профессионального образования, организации Самарской области.
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