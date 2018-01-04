В этом году главным направлением работы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Народная оценка качества» станет контроль за сферой образования – школами и детскими садами. Об этом сообщил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков. «Безопасность детей – забота взрослых. Недоработки в этом вопросе могут привести к плачевным последствиям. Работа образовательного учреждения в сфере безопасности заключается в создании необходимых условий для сохранения жизни и здоровья учащихся. Не надо ждать трагедии! Проверки того, как организована охрана школ и безопасность территории, должны проходить регулярно. В этом году главным направлением работы нашего проекта «Народная оценка качества» станет контроль за сферой образования – школами и детскими садами», – подчеркнул Виктор Рожков.

Эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» в ходе мониторинга работы детских садов и школ не раз сталкивались с проблемами в сфере безопасности. На сайт проекта narocenka.ru регулярно приходят обращения родителей с жалобами на случаи халатной организации пропускного контроля в образовательных учреждениях, когда в школу с улицы может зайти кто угодно. А через открытые калитки или проломы в заборах ребенок свободно может покинуть территорию детского сада. Но, как отметил Рожков, безопасность детей – одно из важнейших направлений в работе образовательных учреждений.

Активисты ОНФ призывают родителей присылать обращения на сайт narocenka.ru с описанием проблемы, адресом детского сада или школы. При желании можно указать и свой контактный телефон.

«Если по какой-то причине администрация образовательного учреждения не следит за его безопасностью, должна подключиться общественность. Бдительность родителей никогда не будет лишней. Обращения проверят наши активисты, они проведут оперативные выездные рейды, подключат к устранению нарушений муниципальные и региональные органы власти, а также будут держать на контроле исправление выявленных недостатков. Наша задача – выстроить рабочую модель обратной связи, где директор детсада или школы, муниципальная власть, орган управления образованием в регионе слышат и реагируют на замечания родителей», – заявил координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» Виктор Рожков.