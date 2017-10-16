Главной темой заседания регионального штаба Общероссийского народного фронта в Самарской области стали итоги проведенного активистами ОНФ анализа работы региональных властей с общественными предложениями, направленными на исполнение указов и поручений президента России, лидера Народного фронта Владимира Путина.

По итогам регионального «Форума действий» прошлого года в декабре 2016 года главе региона было направленно 26 общественных предложений, которые касаются наиболее актуальных проблем улучшения качества жизни населения.

Накануне предстоящего в ноябре 2017 года регионального форума эксперты ОНФ пришли к выводу, что часть общественных предложений осталась без должного внимания со стороны органами власти.

«Мы понимаем, что часть предложений акiтивистов, как, например, формирование доступной среды, имеют долгосрочный характер. Но есть важнейшие, которые носят остро социальный характер, это обеспечение качественным жильем переселенцев из аварийного фонда и доступность медицинской помощи в удаленных городских районах», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в самарской области Павел Ожередов.

В частности, вопросы устранения недостатков в выявленном новом жилье, построенном по программе переселения из ветхого аварийного жилья в поселке Петра Дубраве Кинельского района, были вынесены на обсуждение с губернатором и вошли в поручение губернатора по итогам встречи с активом ОНФ.

Напомним, эксперты ОНФ выявили серьезные нарушения строительных технологий в новых домах в поселке Петра Дубрава, проверка прокуратуры подтвердила сигналы общественности и вынесла соответствующие предписания в адрес подрядчика и заказчика. Однако, позиция региональных чиновников министерства строительства такова, что никаких работ по устранению недостатков не проводилось.

Аналогичная ситуация и с общественным предложением и поручением губернатора по организации работы дневного стационара в удаленном городском районе поселке Прибрежный. Жители неоднократно обращались с просьбой о ремонте помещения для организации дневного стационара, поскольку поселок расположен на расстоянии более 50 км от районной городской больницы и пожилым жителям поселка трудно добираться на самые необходимые процедуры. Эксперты ОНФ неоднократно общались по этому вопросу с министерством здравоохранения, позже направили общественное предложение и также обсудили остроту темы на личной встрече с главой региона. Между тем, министерство здравоохранения региона в адрес Народного фронта и губернатора прислал формальный ответ, не отвечающий насущным запросам жителей.

«Мы непременно будем приглашать на региональный форум руководителей профильных министерств по тем общественным предложениям, где ситуация пока никак не сдвинулась в лучшую сторону. Общественность намерена услышать конкретные планы и сроки решения острых вопросов», – сказал Ожередов.