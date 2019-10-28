Команда Агентства стратегических инициатив (АСИ) ищет амбициозных и активных лидеров и экспертов в технологической, образовательной, социальной и городской сферах для развития экосистемы и максимального представления сервисов АСИ.

Общественным представителям Агентства будут делегированы полномочия представления Агентства в регионах по ключевым направлениям работы, формированию партнерств, взаимодействию с сообществами и СМИ, координации экспертной деятельности и реализации инициатив по задачам Агентства.

Команды Общественных представителей формируются в каждом регионе России по направлениям работы:

«Предпринимательство и технологии»

«Образование и кадры»

«Социальные проекты»

«Городское развитие»

В сентябре Агентство презентовало свою экосистему, которая на сегодня уже объединила 2373 партнерские организации, включая институты развития и фонды, частные компании, госкорпорации, общественные объединения, федеральные и региональные органы государственной власти. Партнерские организации оказывают административную, консультационно-методологическую и информационную поддержку лидерам проектов, предоставляют доступ к своим сервисам, участвуют в экспертизе общественных отношений и оказывают содействие в снятии административных барьеров.

Всем участникам, подавшим заявки, будет предложено дальнейшее сотрудничество в рамках сообщества Агентства с исполнением определенной роли в экосистеме АСИ и использованием ее сервисов.

Общественный представитель не является штатным сотрудником АСИ и работает на безвозмездной основе.

Для отбора кандидатов создается экспертное жюри из состава экспертов, сотрудников Агентства и привлекаемых участников из профильных индустрий. Каждого кандидата оценивает не менее 2 членов экспертного жюри.

Чтобы принять участие в Открытом отборе, необходимо пройти следующие этапы.

1этап: 09 октября – 10 ноября 2019 года – онлайн-подача заявок;

2 этап: с 14 ноября: «Сторителлинг» или публичная презентация стратегии;

3 этап: 05 – 10 декабря 2019 – очный этап открытого отбора – ФИНАЛ.

Очный этап Открытого отбора – Финал – состоится в формате деловой игры. Участникам будет предложено найти решение реальных задач, стоящих перед Агентством в части работы с проектами и инициативами Агентства, развития сообщества, вовлечения лидеров и взаимодействия с участниками экосистемы Агентства.

О точном месте и времени проведения Финала прошедшим участникам будет сообщено дополнительно.

Подведение итогов очного отбора состоится в декабре. По итогам очного отбора финалисты получат статус «кандидат в общественные представители» и будут приглашены на цикл индивидуальных очных собеседований. После испытательного срока пройдет назначение на позицию «Общественный представитель Агентства стратегических инициатив».

Перед каждым следующим этапом прошедшим участникам отбора будут направлены подробные инструкции для максимально эффективного прохождения этапа.

При возникновении вопросов Вы можете направить их по адресу: KonkursOP@asi.ru

Получить подробную информацию об этапах можно по ссылке: https://leader-id.ru/specials/openselection_communityrepresentatives