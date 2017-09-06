В ходе тактического учения подразделения Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск блокировали и уничтожили несколько отрядов незаконных вооруженных формирований в Оренбургской области.

Десантно-штурмовые подразделения переброшенные самолетами военно-транспортной авиации из Ульяновской и Оренбургской области провели десантирование в один из районов н.п. Тоцкое находящегося в 200 км от города Оренбург. В ходе применения тактического парашютного десанта было десантировано около 300 военнослужащих и до роты боевой техники. Десантирование проводилось из самолетов Ил-76 с высоты 800 метров.

По замыслу учения передовые подразделения десанта провели разведку назначенного района учебно-боевых действий и с ходу уничтожили командный пункт условного противника. Основные силы десанта после приземления совершили маневр по пересеченной местности пройдя на боевой технике около 30 километров и форсировав водную преграду шириной более 100 метров блокировали выход подразделений незаконно вооруженных формирований по дорогам общего пользования из района блокирования.

В районе учебно-боевых действий десантников усилило подразделение реактивной артиллерии отдельного мотострелкового соединения Центрального военного округа.

Как сообщает сайт Министерства Обороны РФ, разгром и уничтожению основных сил условного противника десантно-штурмовые подразделения Ульяновского соединения ВДВ осуществлялось во взаимодействии с мотострелковыми подразделениями Центрального военного округа.

Тактическое учение проводится под руководством командира Ульяновского соединения ВДВ гвардии полковника Андрея Стесева.

Учение ВДВ на местности с десантированием и боевой стрельбой носит плановый характер и окончиться к исходу 8 сентября 2017 года. По окончании учения подразделения ВДВ и Сухопутных войск убудут в пункты постоянной дислокации.