В преддверии Дня Победы 7 мая в мемориальном комплексе «Освенцим» в Польше прошла акция «Марш Жизни» при поддержке Европейского еврейского конгресса и лично президента Вячеслава Моше Кантора. В мероприятии приняли участие более тысячи еврейских студентов из России, почтившие память погибших узников концлагеря и солдат-освободителей.

В рамках акции молодёжная делегация еврейской общины из России, собравшая представителей из 45 городов страны, посетила комплекс бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Еврейские студенты приняли участие в памятных мероприятиях, посвящённых трагедии еврейского народа в годы Второй мировой войны. Участники делегации также отдали дань уважения подвигу Красной Армии, освободившей Европу и десятки тысяч заключённых концлагерей – Освенцима, Майданека и др., и спасшей сотни тысяч евреев Венгрии и других стран Европы.

Организатором «Марша Жизни» выступила Федерация еврейских общин России (ФЕОР), акция прошла под патронатом и при поддержке Европейского еврейского конгресса и лично его президента Вячеслава Моше Кантора, а также раввина Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды.

Выступая перед собравшимися, президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор подчеркнул значимость не только почтения памяти миллионов жертв лагерей смерти, но и тех, кто принёс им свободу и спасение. «Важно не забывать, что именно Красная Армия освободила Аушвиц-Биркенау и внесла наибольший вклад в освобождение лагерей смерти и прекращение массового уничтожения людей в десятках стран Европы, – заявил в своём обращении Вячеслав Моше Кантор. – Наш долг не забывать подвиг тех, кто, не жалея своей жизни, спасал наш народ. Мы, как евреи, до конца времён должны и будем помнить их великое дело».

«Ваше поколение живёт во времена широкого доступа к информации об исторических фактах, – добавил президент ЕЕК, обращаясь к еврейской молодёжи из России. – Но чрезвычайно, чтобы вы и ваши ровесники усвоили также и морально-этические ценности. Знания о событиях прошлого должны правильно восприниматься. Тогда историческая память будет передаваться из поколения в поколение, что поможет предотвратить новые катастрофы».

«Мы не случайно собрались здесь в преддверии Дня Победы. Наш народ обязан спасением бойцам Красной Армии, освободившей Освенцим. Долг нынешних поколений – быть достойными их памяти. Разгромив нацизм, они спасли не только народы нашей страны, не только европейцев, но весь мир», – поддержал президента ЕЕК в своём выступлении раввин Берл Лазар.

«В Талмуде сказано – тот, кто спасает одного человека, спасает целый мир. Нацисты уничтожили шесть миллионов наших братьев, но в то же время существовали люди, спасавшие тысячи человек. Мы всегда должны помнить об их подвиге и решительно противостоять силам зла, чтобы исключить всякую возможность повторения трагических событий. А для этого, прежде всего, надо искоренять причины той трагедии – идеологию превосходства и человеконенавистничества, оправдывающую насилие и убийство невинных людей», – добавил он.

Президент ФЕОР Александр Борода отметил, что «Марш жизни» – это ежегодная акция, которая проводится для просвещения еврейской молодёжи и сохранения исторической памяти о предпосылках и событиях Холокоста.

«Посещение концентрационного лагеря для многих непростая задача, но мы полагаем, что это очень важно для глубокого осмысления понятия антисемитизма, его опасности в современном мире. Я уверен, что для молодёжной делегации это является хорошим уроком истории. Мы благодарим Европейский еврейский конгресс и лично Вячеслава Моше Кантора за то, что в этом году они оказали нам поддержку и выступили партнёрами этого важного проекта», – подчеркнул Александр Борода.

Делегация ЕЕК и Федерация еврейских организаций России зажгли свечи в память о погибших узниках и солдатах-освободителях. Кроме того, члены делегации встретились с одной из выживших узниц концлагеря Освенцим Батшевой Фридман, которая рассказала молодёжи о своём личном опыте человека, пережившему ужасы концлагеря, и её сыном Яковом Фридманом, профессором физики и математики Иерусалимского политехнического института «Махон Лев».

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Европейский еврейский конгресс ( ЕЕК ) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в декабре 2008, ноябре 2012 и январе 2016 года на четырёхлетний срок.