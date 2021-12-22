АО «РНГ» поддержит проекты Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» по оказанию помощи людям, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Прежде всего это инициативы, направленные на сохранение и укрепление здоровья местного населения, а также создание запасов товаров первой необходимости. Основная часть совместной деятельности будет реализовываться на территории Республики Саха (Якутия).

В рамках сотрудничества будет сформирован экстренный фонд Российского Красного Креста, который поможет быстро отреагировать на ЧС, не дожидаясь сбора пожертвований. Помимо этого, будет создана местная команда реагирования на ЧС. Это позволит ослабить нагрузку на государственные службы, которые в чрезвычайных ситуациях заняты спасением людей и восстановлением критической инфраструктуры.

«Для всех добровольцев, которые вступят в команду реагирования на бедствия, будет организовано обучение навыкам оказания первой помощи на базе Якутского регионального отделения Российского Красного Креста. Это даст нашим волонтерам возможность максимально оперативно и профессионально оказать помощь населению в условия чрезвычайной ситуации», – сообщил председатель Российского Красного Креста Павел Савчук.

Важной частью сотрудничества станет создание склада товаров первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций. В нем будут собраны санитарно-гигиенические наборы, постельные принадлежности и продукты питания с длительным сроком хранения. Неприкосновенный запас позволит быстро обеспечить людей товарами первой необходимости в случае природного катаклизма или другой чрезвычайной ситуации.

«АО “РНГ” в своей работе стремится к соблюдению высочайших стандартов безопасности и взаимодействует со всеми заинтересованными организациями. Мы приветствуем начало партнерства с Российским Красным Крестом », – прокомментировал генеральный директор АО «РНГ» Владимир Ракитин.

Кроме того, в скором времени начнется подготовка к пожароопасному сезону 2022 года. Значительная часть средств будет направлена на приобретение расходных материалов, формы для членов команды реагирования и закупку гуманитарных грузов.