24 октября 2019 года, в Самарской области состоялось заседание Российско-Германской Внешнеторговой палаты.

В работе конференции приняли участие первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, уполномоченный Российско-Германской Внешнеторговой палаты в Приволжском федеральном округе, генеральный директор компании Linde Engineering gmbH Rus Андреас Реннер, исполнительный директор Российско-Германской Внешнеторговой палаты Кристиан Хартен, старший вице-президент – руководитель департамента по глобальной реализации Linde AG Тильман Вайде, представители органов исполнительной власти Самарской области.

Германия – традиционно ведущий торгово-экономический партнер Самарской области. По объему внешнеторгового оборота она занимает 3 место среди стран – торговых партнеров губернии, входит в первую десятку стран по объему экспорта товаров из региона и стабильно лидирует по объему импорта в регион.

Отношения с немецкими компаниями имеют давнюю историю. Бизнесмены из Германии одни из первых начали посещать Самарскую область, устанавливать внешнеэкономические торговые отношения и открывать совместные компании. Более 20 лет самарские предприниматели взаимодействуют с бизнесом земель Северный Рейн-Вестфалия и Нижняя Саксония.

В 2018 году объём внешнеторгового оборота Самарской области с Федеративной Республикой Германия составил 578 млн. долларов США, в том числе экспорт – 172 млн. долларов, импорт – 406 млн. долларов.

Основной статьёй экспорта Самарской области в Германию являются минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. Кроме того, экспортируются пластмассы и изделия из них, алюминий, удобрения. Импортируются промышленное оборудование, электрические машины и оборудование, пластмассы, органические химические соединения, транспортные средства.

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На заседании были представлены презентации российско-германских проектов, реализуемых на территории Самарской области. Руководители компаний и предприятий смогли поделиться опытом ведения бизнеса в Самарской области и рассказали об инвестиционных преференциях, полученных на территории региона.

В завершение заседания состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Российско-Германской Внешнеторговой палатой.

Виктор Кудряшов: «Германия традиционно является нашим приоритетным партнером и в сфере торговли, и в сфере инвестиций. В регионе уже сегодня работает большое количество немецких компаний, имеющих хорошую историю успеха именно на самарской земле. Подписание соглашения с такой авторитетной организацией, как Российско-Германская Внешнеторговая палата, позволит значительно усилить наше дальнейшее взаимодействие. Благодаря деятельности Палаты ещё больше немецких компаний смогут посетить наш регион, а мы предоставим дополнительные возможности для ведения бизнеса на территории Самарской области».

Исполнительный директор Российско-Германской Внешнеторговой палаты Кристиан Хартен подчеркнул, что оказываемые в регионе меры поддержки бизнеса, благоприятная инвестиционная среда вызывают уважение и интерес со стороны немецких предпринимателей: «Мы считаем Самарскую область очень интересным регионом. Здесь много компаний, которые имеют немецкие корни, они очень успешно работают. Мы знаем, что они здесь получают хорошую поддержку от государственных структур. Всё вместе, мы считаем, очень удачно и полезно для развития сотрудничества».

Завтра у делегации предпринимателей из Германии большая насыщенная программа. Они посетят Волжский автозавод, ОЭЗ «Тольятти», технопарк «Жигулевская долина», проведут переговоры с российскими партнерами, которые заинтересованы во взаимодействии.