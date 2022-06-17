На Петербургском международном экономическом форуме Сбер заключил трёхстороннее соглашение о сотрудничестве и долгосрочном партнёрстве с Правительством Республики Карелия и строительной компанией «Специализированный застройщик «Равновесие», входящей в Группу компаний холдинга «Лотос». Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, глава Республики Карелия Артур Парфёнчиков и директор компании Леонид Белуга.

В фокусе соглашения — осуществление инвестиционных проектов в республике, прежде всего по строительству нового комфортного жилья в рамках комплексного освоения новых территорий, а также расселения граждан из ветхого фонда. Взаимная кооперация направлена в первую очередь на повышение эффективности деятельности сторон. Строительная компания получит полный спектр банковских услуг, в том числе планируется проектное финансирование строительства в размере 7 млрд рублей, комплексное обслуживание счетов, возможность эффективно размещать временно свободные финансовые ресурсы. Банк предоставит современные банковские технологии управления средствами и продуктами, повысит операционную эффективность компании за счёт оптимизации бизнес-процессов и технологий. В целом предусмотрено широкое информационное и консультационное взаимодействие.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы выделяем поддержку строительной отрасли в качестве одного из приоритетных направлений деятельности банка. Поэтому сотрудничество с Республикой Карелия и одним из ведущих застройщиков региона со стороны Сбера вполне объяснима. Уверены, что наши цели реализуются в полной мере, а эффективное партнёрство будет продолжено».

Артур Парфенчиков, Глава Карелии:

«Правительство Карелии благодарит Сбербанк за проявленный интерес к республике. Строительство — это локомотив развития экономики нашего региона, поэтому мы боремся за каждый проект, оказывая всевозможную поддержку отрасли. Уверен, что с вашей помощью мы придадим новый импульс для развития этой сферы».

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