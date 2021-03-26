Секретарь регионального отделения «Единой России” посоветовал потенциальным кандидатам готовиться к честной и непростой борьбе.

Региональный организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» в Самарской области на первом заседании 1 апреля утвердил заявки семи человек. Потенциальные кандидаты в депутаты Госдумы и Самарской губернской думы, выдвижение которых дало старт массовой регистрации на предварительный этап избирательной кампании, теперь официально смогут вести агитацию и привлекать убеждать жителей региона отдать за них свои голоса.

Заседание открыл председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Дмитрий Азаров: он поблагодарил всех, кто вместе с ним будет обеспечивать честный и прозрачный процесс предварительного голосования в регионе.

«Это важная и нужная миссия. «Единая Россия» — единственная партия в стране, кто публично и открыто проводит отбор кандидатов и в Государственную думу, и, в нашем случае, в областной парламент. Главная задача оргкомитета — обеспечить справедливость, соблюдения правил, создать условия, равные для всех участников», — сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что по решению федерального оргкомитета, голосовать за участников предварительного голосования избиратели в Самарской области смогут как на привычных участках, так и на электронной площадке. Дмитрий Азаров подчеркнул важность обеспечения доступности процедуры для всех жителей региона — в том числе для ветеранов, пожилых людей, которые хотели бы принять участие в голосовании, но не всегда имеют возможность сделать это онлайн.

Оргкомитет рассмотрел заявки «выдвиженцев» и единогласно одобрил их кандидатуры. Первыми зарегистрированными участниками предварительного голосования в Самарской области стали волонтер Ирина Долгополова, депутаты Леонид Симановский и Виктор Казаков, генеральный директор завода «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов и профсоюзные активисты АВТОВАЗа Андрей Игнатьев и Елена Сазонова.

Участники заседания обсудили важность предстоящей кампании: от результатов выборов в губернии во многом зависят её дальнейшее развитие и благополучие. Дмитрий Азаров напомнил, что качество работы народных избранников на всех уровнях — залог успешной реализации национальных проектов и Стратегии лидерства, разработанной и утверждённой в регионе при участии его жителей. Во многом благодаря ответственности и активности депутатского корпуса даже в сложный период пандемии в области удалось сохранить и выполнить все социальные обязательства, продолжить реализовывать все инфраструктурные проекты.

«В последние годы нам удалось вернуть доверие людей к выборам. В Самарской области обеспечен высокий уровень чистоты, прозрачности, легитимности и конструктивности выборов различного уровня. Очень важную роль в этом играет процедура предварительного голосования. «Единая Россия», как самая зрелая партия, проводит голосование по максимально открытой модели: любой гражданин

от 18 лет сможет поддержать участника от своего избирательного округа, а выдвинуться могут не только члены партии и её сторонники. Мы приглашаем к участию в том числе и тех, кто во время пандемии проявил свои самые лучшие человеческие и профессиональные качества — наших замечательных волонтеров. И они уже заявляются на голосование, что не может не радовать. Молодые, энергичные, активные, а также авторитетные и опытные жители губернии выдвигают свои кандидатуры на участие в предварительном голосовании. И чем более конкурентным будет этот предварительный отбор, тем сильнее будут кандидаты от партии на самих выборах. Они обогатятся опытом, знаниями, пожеланиями и наказами людей», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Председатель оргкомитета выразил уверенность, что список участников предварительного голосования будет последовательно расти, пополняясь представителями разных сфер жизни региона. Он пожелал уже зарегистрированным претендентам честной и успешной борьбы, отметив, что каждый из них располагает хорошими шансами на победу — и посоветовал не относиться к процедуре как к «лёгкой прогулке», сославшись на собственный опыт.

Напомним, «Единая Россия» в Самарской области определилась с составом оргкомитета по проведению предварительного голосования 12 марта. Организацией процесса, который определит кандидатов партии на сентябрьских выборах в Государственную Думу и Самарскую губернскую думу, занимаются преимущественно общественники и волонтёры — в списке их больше половины.

Предварительное голосование пройдет в регионе с 24 по 30 мая 2021 года. Подать заявки на участие в нем могут все желающие. Последний день, когда можно подать документы в региональный оргкомитет – 29 апреля.