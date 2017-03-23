Политика и экономика

Дмитрий Медведев и дальнобойщики договорились о взаимопонимании 2017-03-25 20:41



Глава и члены правительства на встрече с представителями автомобильных грузоперевозок обсудили эффективность работы системы “Платон”, подразумевающей взимание платы с перевозчиков за проезд по федеральным трассам. Результатом встречи стало подписание Дмитрием Медведевым постановления, утверждающего продление льготного режима работы системы.



Как пишет “МК”, согласно подписанному документу, с середины апреля вместо обозначенных 3,06 рублей за проезд одного километра перевозчики будут платить лишь 1,91 рубль (на 25% больше прежнего значения).



Правительство порадовал тот факт, что многие честные перевозчики одобряют введенную систему. Однако они выступили с инициативой, в соответствии с которой выбор проезжих частей для ремонта целиком и полностью становится их прерогативой, так как дороги ремонтируются на полученные от “Платона” денежные средства. Глава правительства не стал отрицать справедливость предложения перевозчиков.



Также участники встречи обсудили и штрафы, предусмотренные за нарушение требований системы платного проезда по трассам федерального значения. Перевозчики выступили за увеличение штрафов в десятикратном размере, так как лишь в таком случае у них будет конкурентное преимущество перед теневыми дальнобойщиками. В правительстве такую идею встретили положительно.

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