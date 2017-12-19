Власти Самарской области ищут подрядчика который проведет работы по пятому этапу реконструкции площади Славы. Окончательно спуск должен быть отремонтирован в 2018 году.

Из документации на портале госзакупок следует, что из бюджета на работы выделят 43,36 млн рублей. Они должны быть завершены за 130 дней.

Компания, которая выиграет конкурс, установит сидения на спуске и займется его озеленением. Кроме того, должны быть обустроены фонтаны, ради которых и затевалась масштабная реконструкция площади.