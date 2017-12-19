Очередной этап реконструкции площади Славы в Самаре обойдется в 43 млн рублей2018-01-04 00:22
Власти Самарской области ищут подрядчика который проведет работы по пятому этапу реконструкции площади Славы. Окончательно спуск должен быть отремонтирован в 2018 году.
Из документации на портале госзакупок следует, что из бюджета на работы выделят 43,36 млн рублей. Они должны быть завершены за 130 дней.
Компания, которая выиграет конкурс, установит сидения на спуске и займется его озеленением. Кроме того, должны быть обустроены фонтаны, ради которых и затевалась масштабная реконструкция площади.
Как напоминает КП, идея об установке фонтанов и амфитеатра родилась в недрах областного правительства при прошлом губернаторе Меркушкине. Несколько классически и “сухих” фонтанов должны будут бить в ритме с фонтаном у ЦСК ВВС. К амфитеатру будет вести широкая лестница прямо с Волжского проспекта.
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