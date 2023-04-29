Более ста миллиардов рублей инвестиций принесла работа губернатора Дмитрия Азарова и делегации Самарской области на Петербургском международном экономическом форуме. Это на 30 млрд больше, чем в прошлом году. Заключенные соглашения позволят создать в регионе более 5,5 тысяч дополнительных рабочих мест.

- Самарская область третий год подряд входит в топ-10 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, поднявшись за пять лет с 65 на 9 место, – отметил глава Самарской области Дмитрий Азаров.

Целый ряд подписанных Дмитрием Азаровым соглашений предполагает создание в регионе новых производств. Так, уже в декабре этого года будет налажен выпуск беспилотников компанией «Транспорт будущего». Проект удалось «приземлить» на самарской земле в жёсткой конкуренции с другими регионами. Инвестиции составят более 20 млрд рублей, планируется создать более тысячи новых рабочих мест.

- Подписание этого соглашения очень важно для нашего региона, уверен, и для страны. Инвесторы смело приходят в наш регион, проект уже реализуется. И мы рассчитываем, что производство беспилотников на территории Самарской области будет запущено уже к концу года, – отметил Дмитрий Азаров.

В регионе за два ближайших года реализуют масштабный проект в сфере агроиндустрии. Одна из крупнейших компаний намерена построить и запустить до 2025 года тепличный комплекс по производству овощей закрытого грунта площадью 40 га. Соглашение предусматривает 20 млрд инвестиций в экономику региона и создание 600 рабочих мест.

Современный межвузовский кампус площадью 143 тыс. кв. м, где разместятся 5 000 студентов, будет построен в Самаре. Соответствующее соглашение было подписано между правительством Самарской области и управляющей организацией «ПроКампус №1» – «ПроШкола» в присутствии губернатора Дмитрия Азарова, зампреда правительства РФ Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Право на строительство кампуса мирового уровня Самара получила, пройдя жесткий отбор, предоставив один из лучших проектов. Введение кампуса в эксплуатацию намечено на 2027 год.

На площадке особой экономической зоны «Тольятти» будет построен завод по глубокой переработке масличных и зернобобовых культур «Тольяттинского комбината пищевых продуктов». Инвестиции в производство на 1265 рабочих мест составят свыше 13,6 млрд.

Порядка 4 млрд рублей инвестиций и новые рабочие места принесет Самарской области строительство ООО «Газпром СПГ технологии» комплекса по сжижению природного газа. Он появится в Сызранском районе и планируется к запуску к концу 2026 года. Более 2 миллиардов рублей и 1500 рабочих мест принесет региону строительство распределительного центра группы компаний «Х5» в Волжском районе. Запуск распределительного центра в эксплуатацию предполагается уже в этом году. Кроме того, будет построен еще один крупный оптово-распределительный мультитемпературный складской комплекс на площадке индустриального парка «Преображенка-2» объемом инвестиций 2,5 млрд рублей.

Более 1 млрд инвестиций и десятки рабочих мест принесет региону проект, направленный на повышение эффективности нефте- и газодобычи и развитие производительных сил Самарской области. Соглашение о сотрудничестве с руководством группы компаний «ПП Флагман» подписал губернатор Дмитрий Азаров.

- Инвестиции, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния граждан — это главное. Не за рейтинги мы работаем. Главная задача — это забота о людях, о развитии нашего региона. И главная оценка — увеличение благосостояния и рост инвестиций, создание большого количества рабочих мест, – ранее подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров.